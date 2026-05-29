俳優の宮川一朗太（60）が26日放送のNHK・Eテレ「ハートネットTV」（後8・00）に出演し、シングルファーザーとして娘2人を育てた経験を振り返った。

24歳の時に同い年のフリーライターの女性と結婚。2人の娘をもうけたが、育児を通して意見が合わずにケンカが増え2005年に離婚した。娘たちは当時中学生で思春期の真っただ中。「友達に絶対知られたくない」という希望を受けて離婚は公表しなかった。

その後はシングルファーザーとしてお弁当作りなどの家事や育児に奮闘。しかし長女は中3の頃から自室にこもりがちになり、「パパがママを追い出した」と責められることもあった。

「娘からしたら僕が彼女（前妻）を追い出したというふうにしか見えてなかったみたいなので、親子で言い合いになると“だってパパがママを追い出したじゃん”っていうような」。夫婦の間のことを全て打ち明ける必要はないと考え、「彼女のことを悪く言うのもしたくなかった」ために「そうかもしれないねと引き受けて、彼女たちの思いを受け止めることを心掛けた」という。

当時を振り返って「娘が父を嫌がるっていうのは成長の過程の1つだから避けられないことじゃないかなと思う」としみじみ。「会話は少なくなります。嫌がられます。僕も洗濯物を一緒にやって泣かれたという、漫画のような話が本当にあるんだっていうのを…都市伝説じゃなかったんだと。号泣されましたから」と今では笑って明かし、「父親は、それは成長する一過程なんだと受け入れることができれば耐えられます」と語った。

長女は高校3年生の頃から少しずつ会話が増え、「そこからはものすごく仲良くなりました」という。