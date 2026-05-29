お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（50）が29日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にゲスト出演。電車内で男に足を蹴られたとつづった自身のX投稿について言及した。

真栄田はXで「ちょっと前だけどさ、落ち着いてから書こうと。電車でさ、座って、けっこう空いてたんで、俺、気がゆるんで足くんだのよ。まあ、マナー的には良くない。そしたらさ、電車が停車して駅に着いた瞬間、俺の横に座ってた30代くらいの男が立って、俺の組んでる足を蹴りあげたのよ。周りも、！！！ってなってさ」などとつづっていた。同件がネットニュースとなり、話題となっていた。

真栄田は「蹴られた側ですよ、私。山手線で。追いかけたんですよ。恵比寿から乗って、大崎で止まった時に蹴って降りてったんですよ。ちょっと待てと。止まったんですよ、ドアの向こうで。で、向き合って。『お前なんだよ、こいよ！』って。降りたら、ドア締まるじゃないですか。そうすると『ダウンタウンプラス』の収録、間に合わないじゃないですか。で、仕事を取っちゃいました」と状況を説明。

そして相方の内間政成を相手にスタジオで状況を再現。真栄田が発した「大崎〜大崎〜」が合図となり、内間が真栄田を実際に蹴ってしまった。そこから真栄田が「リハーサルと違うぞ！」と内間の殴り合いに。「お前、蹴るの下手グランプリ優勝だよ、ビックリした」とツッコミを入れた。

真栄田は「組むのが悪いですよ。もちろん。空いてたんで」と釈明。足を組んだことで隣の客の服が汚れたなどはなかったといい「足を組むのが本当に嫌な人なんですね」と語った。

真栄田はXで他にも「そいつ電車降りようとしたから、俺追いかけて、『お前ちょっとまて』って言ったら、そいつ、電車降りて、『来いよ』って。でも、俺、ここでもめてたら仕事が間に合わないからさ、悩んで電車降りなかったのよ。そしたら、そいつ電車のドアが閉まるとき、嫌な笑顔で俺見てさ。『く、』って気持ちになってさ。どうした方が良かったのかな。『足組む＜人の足を蹴る』を、池上彰さんくらい丁寧にそいつに分からせたい」と記述。さらに「歩きスマホにぶつかりにいく、う〜！ってなってるやつと一緒だよな。読んでくれてありがとうございました。すんません」と締めくくった。