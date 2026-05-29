木村拓哉が、9月5日よりライブツアー『TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint』を開催。また、新レーベル C&C STAGE移籍後初となるオリジナルアルバム『Checkpoint』を今夏リリースすることも発表された。

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本ツアーは、兵庫、福岡、千葉の国内3都市のほか、ソウル、台北を巡る全5都市9公演を予定。木村にとって、ソロ活動では初となる海外ライブ開催となる。

ツアータイトルおよびアルバムタイトルにも掲げられた“Checkpoint”には、常に第一線を走り続けてきた木村自身の“現在地”を見つめ直すとともに、新たな未来へ向かう道標という意味が込められている。

ニューアルバム『Checkpoint』には、スペシャルゲストが参加するとのこと。詳細は続報にて明かされる。

・木村拓哉 コメント

皆んなにとっての自分、自分にとっての皆んな――。この『Checkpoint』という作品を通して、そんな存在をお互いに感じ合えたらと思っています。

“騒ぐ場所”へ持っていくための、楽曲たちも制作していますので、ぜひ楽しみにしていてください。

さらに今回は、海外からも「来てくれない？」という声をいただき、ソロになって初めて海外でライブをやらせていただくことになりました。

海外の方ともつながれるのを、今からすごく楽しみにしています。

（文＝リアルサウンド編集部）