「国産ドライバーがまた話題になる予感」 密かに広まる未発表ドライバーの噂【週間ギアランキング】
6月11日にはタイトリストの新作ドライバー『GTS』シリーズが発売される。さらに、ツアーではプロギアの新作ドライバーも解禁されてネットニュースになっている。現在のドライバー部門はピン、テーラーメイドが上位に入っているが、タイトリスト、プロギアはどこまでトップに迫るのか？ 二木ゴルフ南町田店の藤本啓介さんに予想してもらった。
【画像】“ギリギリの飛び”で話題になる予感！プロギアの『プロトタイプ』ドライバー
「すでにタイトリストは試打クラブが店頭にあります。試打をする人も多いですし、かなり予約も入っています。タイトリストはアスリートゴルファーから関心が高い。3モデルの中だと定番の『GTS2』はもちろん、『GTS4』がかなり売れそうです」プロギアの新ドライバーについては？「情報が早いお客様からの問い合わせもすでにあります。こちらはまだ正式発表はされていませんが、試打をした人の話を聞くとボールスピードがすごいらしくて、プロギアが久しぶりに大ヒットしそうとのこと。今年はミズノの『JPX ONE』が品切れになるほど売れました。同じように、“国産ドライバー”がまた話題になる予感がしています」プロギアの『RSシリーズ』と言えば、かつてルール“ギリギリ”の性能で話題になったが、今回もギリギリの飛びが話題になりそうだ。 （ドライバーランキング）1位 ピン G440 K2位 テーラーメイド Qi4D MAX3位 ダンロップ ゼクシオ14※データ提供：矢野経済研究所◇ ◇ ◇●禁断のロボット試打企画今年も開催！ 関連記事「最新ドライバー24機種で一番”飛ぶ”ドライバーは？ スピン量、初速……数値も公開！」を見れば最新ドライバーで“飛ぶ”モデルがどれか分かります
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