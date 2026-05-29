全英切符に大きく前進 小平智が単独首位で決勝進出
＜〜全英への道〜ミズノオープン 2日目◇29日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）◇7480ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第2ラウンドが終了した。ツアー通算8勝の小平智が1イーグル・5バーディ・1ボギーの「66」をマーク。トータル15アンダー・単独首位で決勝に駒を進めた。
【写真】小平智がぞっこん タイトリストGTS3の顔はこんな感じ
トータル12アンダー・2位タイに米澤蓮とショーン・ノリス（南アフリカ）。トータル11アンダー・4位に木下稜介と鈴木海斗が続いた。昨年覇者の阿久津未来也はトータル2アンダー・66位タイ。カットラインには1打届かなかった。先週の「日本プロ」でツアー初優勝を挙げたレフティ、細野勇策もトータル1オーバー・99位タイで予選落ちを喫した。今大会の賞金総額は1億円で、優勝者には2000万円が贈られる。上位3人には今年の海外メジャー「全英オープン」の出場権が与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ミズノオープン リーダーボード
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