TOKYO FM、10代限定音楽フェス『閃光ライオット』応募者過大公表で役員と関係者を処分 再発防止策も【全文】
エフエム東京（TOKYO FM）は29日、4月17日に公表したオーディションイベント『閃光ライオット』の応募者過大公表に関して、役員および関係者の処分並びに再発防止策を決定したと伝えた。
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役員の処分について「本事案に関する管理監督責任を踏まえ、代表取締役については月額報酬の30%、過大公表発生当時の当該部門担当役員については20%、その他の常勤取締役については10%を、それぞれ3ヶ月間減額します」と報告。「イベントへの関与度合いと立場、当事者か管理責任か等を総合的に勘案し、合計16名に対して、社内規程に基づき、「出勤停止（4名）」、「減給（6名）」、「譴責（4名）」、「訓告（2名）」の処分を決定しました」と伝えた。
再発防止策についても触れており「『閃光ライオット2026』について イベントおよび連動する番組のプロデューサーを変更するとともに、総合プロデュース局長（執行役員）の管理体制の下、イベントの実施および運営を行います」などとしている。
■報告全文
『閃光ライオット』応募者過大公表に関する役員および関係者の処分並びに再発防止策について
2026.05.29
株式会社エフエム東京（本社：千代田区麹町 代表取締役社長執行役員：唐島夏生）は、2026年4月17日に公表したオーディションイベント『閃光ライオット』の応募者過大公表に関して、役員および関係者の処分並びに再発防止策を決定しましたので、お知らせいたします。
記
1.処分内容
(1)役員の処分について
本事案に関する管理監督責任を踏まえ、代表取締役については月額報酬の30%、過大公表発生当時の当該部門担当役員については20%、その他の常勤取締役については10%を、それぞれ3ヶ月間減額します。
(2)社員の処分について
イベントへの関与度合いと立場、当事者か管理責任か等を総合的に勘案し、合計16名に対して、社内規程に基づき、「出勤停止（4名）」、「減給（6名）」、「譴責（4名）」、「訓告（2名）」の処分を決定しました。
2.再発防止策
(1)『閃光ライオット2026』について
イベントおよび連動する番組のプロデューサーを変更するとともに、総合プロデュース局長（執行役員）の管理体制の下、イベントの実施および運営を行います。
(2)会社としての公表数値の扱い
すべての広報的な公表値について、経営会議への報告を義務付けます。プロモート活動等で日常的に提出する数値については、すべて営業部門内の管理セクションにて集約するとともに、定期的に内部監査部門がチェックする体制とします。
あわせて、過去の慣習や思い込み、あるいは集団浅慮や同調圧力に流されることのない組織風土の再構築を最優先で進め、企業としての信頼回復に努めてまいります。
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役員の処分について「本事案に関する管理監督責任を踏まえ、代表取締役については月額報酬の30%、過大公表発生当時の当該部門担当役員については20%、その他の常勤取締役については10%を、それぞれ3ヶ月間減額します」と報告。「イベントへの関与度合いと立場、当事者か管理責任か等を総合的に勘案し、合計16名に対して、社内規程に基づき、「出勤停止（4名）」、「減給（6名）」、「譴責（4名）」、「訓告（2名）」の処分を決定しました」と伝えた。
■報告全文
『閃光ライオット』応募者過大公表に関する役員および関係者の処分並びに再発防止策について
2026.05.29
株式会社エフエム東京（本社：千代田区麹町 代表取締役社長執行役員：唐島夏生）は、2026年4月17日に公表したオーディションイベント『閃光ライオット』の応募者過大公表に関して、役員および関係者の処分並びに再発防止策を決定しましたので、お知らせいたします。
記
1.処分内容
(1)役員の処分について
本事案に関する管理監督責任を踏まえ、代表取締役については月額報酬の30%、過大公表発生当時の当該部門担当役員については20%、その他の常勤取締役については10%を、それぞれ3ヶ月間減額します。
(2)社員の処分について
イベントへの関与度合いと立場、当事者か管理責任か等を総合的に勘案し、合計16名に対して、社内規程に基づき、「出勤停止（4名）」、「減給（6名）」、「譴責（4名）」、「訓告（2名）」の処分を決定しました。
2.再発防止策
(1)『閃光ライオット2026』について
イベントおよび連動する番組のプロデューサーを変更するとともに、総合プロデュース局長（執行役員）の管理体制の下、イベントの実施および運営を行います。
(2)会社としての公表数値の扱い
すべての広報的な公表値について、経営会議への報告を義務付けます。プロモート活動等で日常的に提出する数値については、すべて営業部門内の管理セクションにて集約するとともに、定期的に内部監査部門がチェックする体制とします。
あわせて、過去の慣習や思い込み、あるいは集団浅慮や同調圧力に流されることのない組織風土の再構築を最優先で進め、企業としての信頼回復に努めてまいります。