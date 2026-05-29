『孤独のグルメ』レバステーキ定食が登場 29日放送【第9話 あらすじ】
松重豊主演のテレ東ドラマ24『孤独のグルメ Season11』（毎週金曜 深0：12）の第9話が29日放送される。
【場面写真】うまそう…レバステーキ定食を楽しむ五郎
本作は、原作・久住昌之氏、画・谷口ジロー氏の同名人気コミックをもとにドラマ化。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重豊）が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いたグルメドキュメンタリードラマ。2012年の深夜にひっそりと放送をスタートして14年、レギュラーシーズンとしては3年半ぶりの放送となる。
第9話の舞台は、茨城県取手市。仕事で初めて茨城県を訪れた五郎（松重豊）が向かったのは、団地の中にある共同アトリエ。喫茶店のマスターからの依頼で、個性的なオブジェを探しに来た五郎は、木彫アートをしている会社員・伊藤美紀（福地桃子）に作品を案内してもらう。 するとホームページで見たときから気になっていた目当ての作品を見つけ、関心しながらじっくり見る五郎。
その後、伊藤から作品を譲ってもらうことで話がまとまり、腹が減った五郎は店探しへ。団地が建ち並ぶ道を探し歩くが、ことごとく第六感が外れ昼飯迷子になってしまう。やっと見つけた「越後屋」の看板とダクトから漂う甘辛な強烈な匂いに、今にも失神しそうになりながら入店。
店内には定食を運ぶ女将（藤田朋子）の姿。餃子定食、レバステーキ定食…と充実した定食メニューが並ぶ中、五郎が注文したごはんが進みまくる料理とは。
【場面写真】うまそう…レバステーキ定食を楽しむ五郎
本作は、原作・久住昌之氏、画・谷口ジロー氏の同名人気コミックをもとにドラマ化。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重豊）が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いたグルメドキュメンタリードラマ。2012年の深夜にひっそりと放送をスタートして14年、レギュラーシーズンとしては3年半ぶりの放送となる。
その後、伊藤から作品を譲ってもらうことで話がまとまり、腹が減った五郎は店探しへ。団地が建ち並ぶ道を探し歩くが、ことごとく第六感が外れ昼飯迷子になってしまう。やっと見つけた「越後屋」の看板とダクトから漂う甘辛な強烈な匂いに、今にも失神しそうになりながら入店。
店内には定食を運ぶ女将（藤田朋子）の姿。餃子定食、レバステーキ定食…と充実した定食メニューが並ぶ中、五郎が注文したごはんが進みまくる料理とは。