せいら、夏の高揚感宿したスウィムウェア披露 LILY BROWN×ANNA SUIコラボ第3弾
モデルのせいらがレディースブランド「LILY BROWN」と世界的ウィメンズブランド「ANNA SUI」とのコラボレーションコレクション第3弾のモデルを務める。夏の高揚感をディテールに落とし込んだ、リゾートからシティまで楽しめる特別なコレクションを着こなしたルックが公開された。
【写真】美脚すらり…ショートパンツを着こなすせいら
今回の「2026 Summer Collection」では、音楽と水辺に漂うサマーグルーヴをANNA SUIのロマンティックとロックが共存する世界観で表現。パイル地のセットアップやリンガーT、デニムなどに加え、スウィムウェアやクリアチャーム、PVCトートバッグなど、プールで映えるアイテムが、多数登場。
今回公開されたルックでは、モせいらが花柄にフリルが施されたスウィムウェアにデニムを合わせたスタイリングを披露。また胸元に大きく蝶の刺繍を配したレースデニムトップスを中心にしたオールデニムコーデや、フラワープリントワンピースに同じ柄のバンダナを合わせた涼しげコーデを着こなした。
同コレクションは6月1日正午から、オフィシャルオンラインストアおよびMASH STOREアプリ、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」で発売する。
【写真】美脚すらり…ショートパンツを着こなすせいら
今回の「2026 Summer Collection」では、音楽と水辺に漂うサマーグルーヴをANNA SUIのロマンティックとロックが共存する世界観で表現。パイル地のセットアップやリンガーT、デニムなどに加え、スウィムウェアやクリアチャーム、PVCトートバッグなど、プールで映えるアイテムが、多数登場。
同コレクションは6月1日正午から、オフィシャルオンラインストアおよびMASH STOREアプリ、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」で発売する。