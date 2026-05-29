俳優の野呂佳代が、舞台で共演する超大物美人女優に「刺激をもらった」と語った。

【映像】刺激を受けた超大物美人女優

野呂は、5月27日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に初出演。番組では、野呂が出演する舞台『仁義なきストライク』の稽古で衝撃を受けたある超大物女優の話題になった。

黒柳が「どんな舞台です？」と尋ねると、野呂は「ボウリング場…寂れたボウリング場で、巻き起こるドタバタ劇みたいな…」と説明。沢口靖子がゲスト出演することが明かされると、黒柳は「いかがですか？沢口さん」と印象を聞いた。

すると野呂は「いやー…、もう…めちゃくちゃ努力家な方っていうのは、皆さんがおっしゃってることだったんですけど…」と言葉を噛み締めながら、「沢口さん、やっぱり稽古の初日から、もう台本一切みないって」と興奮気味に説明した。

そして「私は後から稽古参加したんですけど、（その時点で沢口さんは）もう完璧な状況で。で、自分が後から行ってドキドキしちゃってたんですけど。でも、沢口さんが『呼吸を合わせて頑張ろうね』って言ってくれて、ああよかった！頑張ります！みたいな感じで」と、圧倒されつつも沢口の気配りに救われたと話す。

さらに「俳優としても、刺激をもらった？」と聞かれると、野呂は「そうですね、やっぱり、すごく…ワンシーン、ワンシーンを凄い追求されて。納得してから、全部進めていかれる姿勢は、やっぱり私がヘラヘラやっちゃいけないなっていうか。本当に、1つ1つ丁寧に役を作っていかないといけないんだな、っていうのを稽古場で見させていただいてます」と真剣な表情で答えた。

しかし黒柳は「でも、ヘラヘラするっていうのも、ある種、あなたに与えられてる役割だとすると、ヘラヘラも必要だから。あんまり深く追求しないで、ヘラヘラしてるっていうことも…」と笑いながらフォロー。すると野呂も「そうですね、まあ、ヘラヘラが特徴だったりもするんですけど。まあ迷惑はかけないように」と大爆笑した。

（『徹子の部屋』より）