日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が２６日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。

この日は「住まいのトラブル１１０番」。ニッポンの社長・ケツが自宅の悩みを明かした。

ケツは「キングオブコント」２０２０年から２０２４年まで５年連続で決勝進出し、昨年は大型賞レース「ダブルインパクト２０２５ 漫才＆コント二刀流Ｎｏ．１決定戦」で初代王者に輝くなど、売れっ子として活躍中。「東京に来て、３年前くらいに引っ越してきたんですけど。３年間住んでいるですけど。家賃が２５万円」と切り出した。

さんまは「がんばってる！がんばってる！」と、ケツが高額家賃のマンションに愛妻と２人で暮らしていることに笑顔。ケツが「広さも７２平米」と話すと、先輩のケンドーコバヤシも「おお、けっこうスゴい」と感心した。

ケツは「奥さんと２人で住んでて、そんな申し分はないんですけど…。お風呂場の写真を見てもらいたいんですけど。むっちゃ狭くって…」と風呂場の写真を公開した。

大人一人が入浴したら足を伸ばせないほどの浴槽サイズに、さんまは「２５万で？２５万で？」と驚がく。ケツは「ラーメンの寸胴くらいの…。足なんか、もちろん伸ばせないです。僕はもうシャワーしかしないから、いいんですけど、奥さんはつかりたいから。『疲れを取るために入るのに、余計に疲れるわ…。ホンマに引っ越したい』ってずっと言われてます」と明かしていた。