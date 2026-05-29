お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が29日、自身のアメブロを更新。次男・誠八（せいはち）くんが撮影した家事をする小原や、食事をする夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木や子どもたちの様子を公開した。

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「お母さんの写真」と題して更新したブログで、小原は「スマホみたら???なんだ、この写真???」と、いつの間にか撮影されていたという数枚の写真を公開。そこには、小原の日常の姿が収められていた。

「誰が撮ったんかな？」と疑問に思った小原だったが、最後に保存されていた1枚には、次男・誠八くん以外の小原・マック鈴木・長男 誠希千（せいきち）くん・長女 こうめちゃんが夕食を食べる姿が写っていた。

誠八くんは、自分で撮影したことを小原に一切報告していなかったそうで、小原は「はっちゃんったら、撮影したことも、何も言わないし 笑」と突っ込みつつ、「日常の一コマを撮影してくれてありがとうね」と感謝をつづった。

普段はたくさん叱られることもあるという誠八くんだが、「お母さんがだーいすき」なようで、小原も「お母さんもあなたがだーーーーーーいすきよ」と愛情を述べた。「こんなにも人に愛されるだなんてほんとうに嬉しいです」と喜びを噛み締めた。

しかし、その幸せな日常の記録は、同時に切ない未来を予感させたようだ。小原は「ずっとそばにいてほしいのに そうは決まっていかないとは。。。。」（原文ママ）と、自分の元を巣立っていく未来を想像。「想像して泣けるーーーーー」と、複雑な母心を吐露した。