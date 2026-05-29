GENERATIONS中務裕太(33)、BALLISTICK BOYZ奥田力也（26）が29日、都内で、スマホ用ダンス上達支援アプリ「AI DANCE LAB Supported by SoftBank」ローンチ記念イベントに出席した。

同アプリは骨格推定技術と生成AIを活用し、ダンススキルの向上を支援するもの。

中務と奥田は、講師と生徒の関係。中務は奥田との初対面時を「クソガキだった」と振り返った。「エレベーターが開いたら、金髪でサングラスに毛皮のコートで。“なんだこいつ”ってなった。“ちっちゃいATSUSHI”さんだった」と明かし、「でもいいヤツでした」とした。奥田から「親がファンキーだったので…」と苦笑いで返され、「ファンキーすぎるだろう」とポツリ。

奥田は「とにかく裕太くんになりたくて、日々ダンスレッスンをしていた」という。EXPG STUDIO OSAKAのショーでは、中務とともにマイケル・ジャクソンを踊った。「近くで踊ったので緊張したけどうれしかった。感触として手応えはあった。（当時としては）最大のパフォーマンスができたと思っています」と述懐しつつ、胸を張った。