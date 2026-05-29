サッカー日本代表選手たちの“オシャレすぎる”私服姿が、ファンの間で大きな話題を呼んでいる。

【映像】上田綺世らの「オシャレな私服姿」（実際の様子）

日本サッカー協会（JFA）の公式YouTubeチャンネル『JFATV』は5月28日、最新動画の「Team Cam vol.01｜アイスランド戦に向けトレーニングを開始」を公開した。

日本代表は5月31日のアイスランド戦（国際親善試合）、そして6月12日に開幕するFIFAワールドカップ2026に向けて、5月24日に千葉県内に集合。「Team Cam」の冒頭では、選手たちが私服姿で宿舎入りする貴重なシーンが収められた。

DF菅原由勢とDF瀬古歩夢を筆頭に、MF佐野海舟、MF堂安律、GK大迫敬介、DF渡辺剛、FW小川航基、DF長友佑都、GK早川友基、MF鈴木唯人、FW上田綺世、そして事前合宿限定で特別参加するDF吉田麻也などが続々と合流。ピッチ上のユニホーム姿とは打って変わった、個性豊かなファッションを披露している。

「唯人の登場がフランス代表みたい」の声も

ファンの目を引いたのが、各選手のこだわりのスタイルだ。上田はサングラスにTシャツをジーンズにタックインする「モデル風」の着こなしで登場。鈴木唯人は鮮やかな赤のパーカーを身に纏い、堂安はラグジュアリー・ストリートブランド『AMIRI』のベースボールキャップを着用。チーム最年長である39歳の長友は、全身黒のコーディネートにスウェットを肩に巻くという、大人の余裕を感じさせるスタイルだった。

この豪華な私服コレクションに、YouTubeのコメント欄も大盛り上がり。「オシャレすぎる」「俺達のサムライ戦士達は世界一かっこいい」といった声に加え、「堂安おしゃれだなー」「瀬古選手の私服パンツかっこいい！どこのだろ？」「フードかぶるのかわいい」「鈴木唯人の服装いいなー」「唯人の登場がフランス代表みたい」「あやせカッコよすぎんか」「綺世くんアイドル並みにかっこいい」など、各選手への反響が殺到した。

日本代表は5月25日からトレーニングをスタート。他の選手たちも続々と合流する中、まずはアイスランド戦、そしてワールドカップ本番に向けて、チーム一丸となって調整を進めている。

（ABEMA／サッカー日本代表）

