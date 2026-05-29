韓国人気俳優のキム・スヒョンの所属事務所・ゴールドメダリストが声明を発表したと２７日、現地メディアのＤｉｓｐａｔｃｈなどが報じた。

声明内容は、２０２５年２月に死亡した女優・キム・セロンさん（当時２４歳）の遺族が、キム・スヒョンに対し「娘と未成年時に交際していた」などと暴露していたことが、虚偽だったと判明した件について。

遺族とともにキム・スヒョンの過去を暴露していたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カロセロ研究所」運営者のキム・セイは２６日に捏造疑惑などで逮捕された。

記事によるとゴールドメダリスト社は「１年前の記者会見で『信じてくれとは言わない。必ず証明する』と約束した。この１年は、その約束を守るための時間だった。ついに法が定めた手続きと徹底的な捜査を通して、真実を証明することになった」と伝えたという。

また、キム・スヒョンの法定代理人であるコ・サンロク弁護士が２８日、現地放送局・ＭＢＣの「ニューストゥデイ」に出演し「捏造された証拠で大衆の認識をゆがめ、俳優の名誉と人生を壊そうとした前代未聞の計画的犯罪だ」と強調したと報じた。

続けて、損害賠償請求額について「昨年の事件発生直後に１２０億ウォン（約１２億円）で訴状を提出したが、現時点で算定した経済的損失はそれよりもはるかに大きく、捜査機関に提出した被害資料の基準では約３００億ウォン（約３０億円）の損失があると見ている」と述べたという。

ソウル中央地裁は２６日、勾留前被疑者審問（令状実質審査）を経て「証拠隠滅および逃亡の恐れがある」として、キム・セイに対する勾留令状を発付・逮捕していた。