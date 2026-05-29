「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が29日、Xを更新。米国とイランの緊張関係による中東原油輸入減について言及した。

高市早苗首相は「ナフサの国内供給は問題ない」と一貫して主張。そんな状況下で、日本テレビ系「news zero」が政府関係者のコメントを紹介。与党内からは「説明に無理がある」との声が出ているという。また、政府関係者は「高市首相は世論をものすごく気にしている。なるべく、ナフサ不足が表に出ないようにしている」との声を伝えた。

ひろゆき氏は同番組の報道に触れ「真実より気持ちの良い嘘の時代」と痛烈に指摘。別のポストでは、財務省の貿易統計のグラフを用いて、ナフサ不足を指摘。「2025年のナフサ輸入量は240万キロリットル 2026年のナフサ輸入量は114万キロリットル 4月に100万キロリットル以上不足してるのが事実です」とつづった上で「それとも、財務省にヒアリング行く？」と投げかけた。

ひろゆき氏の一連のポストに対し「供給に問題がないというのはある意味、本当かもしれません。ただし、価格は数倍、数十倍になりそうですが」「フツーにすぐ無くならないけど、値段は上がり、今までどおりにはなりません、って説明すれば良かったのに」「ナフサが足りないと政府が発表すると、過剰なガマンで経済が落ち込むのが理由らしいけど、そんな事例があったっけ？ 未来予測？」などと書き込まれていた。