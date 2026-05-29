超特急カイ＆リョウガ、声優デビュー OPテーマ務めるアニメにゲスト出演【ただいま、おじゃまされます！】
【モデルプレス＝2026/05/29】日本テレビ AnichU枠、読売テレビ 火アニ枠にて放送中のアニメ『ただいま、おじゃまされます！』（シーモアコミックス／毎週水曜深夜24時）の第9、10話にオープニングテーマを務める超特急からカイとリョウガが登場する。
【写真】超特急メンバーにそっくりな女性アイドル
第9話、第10話に、オープニング主題歌『C'est la vie』を担当しているメインダンサー＆バックボーカルグループ“超特急”のメンバーである、カイとリョウガのゲスト出演が決定。どこにどんな役で登場するかは、本編を見てのお楽しみとなる。併せてカイとリョウガよりコメントが届いた。（modelpress編集部）
・第9話、第10話に、ゲスト声優として出演した感想
カイ：僕もリョウガに負けないくらいアニメが大好き。子どもの頃から今まで、一番親しんできた創作ジャンルかもしれません。これまでメイキング映像や密着取材などでアニメ制作の裏側は知っていましたが、まさか、僕たちがオープニング主題歌を担当させていただいた作品に、キャストとしても関わることができるなんて！セリフはひとことふたことでしたが、僕たちの声優デビューを、ぜひ見守ってください！！
リョウガ：僕はもともとアニメが大好きで、声優に憧れていた時期もありました。なので、好きすぎるあまり「声優という聖域を汚してはいけない」という思いが強かったんです。でも、やっぱりやりたくて……ずっと葛藤していたのですが、いつの間にかスケジュールに『ただおじゃ』の収録が紛れ込んでいたので驚きました（苦笑）。長年の夢だったので、収録は本当に幸せな時間でした。もう思い残すことがないくらいです……！
・視聴者へのメッセージ
カイ：そうそう、作中の存在感としては「気づいたらいた」くらいがベストだよね（笑）。でも、もし僕たちの出演が“8号車（超特急ファン）”のみんなにとって視聴のきっかけになるのなら、とてもうれしいです。とにかく、より多くの方に『ただおじゃ』の世界を楽しんでいただけるなら、うれしいです。作中に出演させていただいた僕とリョウガはもちろんですが、“超特急”としても『ただおじゃ』を全力で盛り上げていけたらと思っています！
リョウガ：『ただおじゃ』のオープニング主題歌『C'est la vie』は、“超特急”にとって久々のアニメ主題歌です。僕はことあるごとに「アニメの主題歌をやりたい」と言い続けてきたので、夢が叶いました。ゲスト声優としては、花澤香菜さんや石川界人さんといった名だたる声優さんと共演することができ、本当にうれしかったです。その感情が声にも乗っていると思いますので、どうぞお楽しみに！……とはいえ、実は視聴者のみなさまには、僕らの出演シーンに注目してもらいたくないくらいなんです。「いま出てたの？」と思っていただけるくらい、自然に作品世界に入り込むことができていたら、とてもうれしいです。何よりも、純粋に『ただおじゃ』の世界と物語に没入していただきたいですね。
佐槻が人気ホラー小説家であることを知った凛子。だが、佐槻は頑として作家としてのペンネームを教えてはくれなかった。そんななか、右沙田はひょんなことから佐槻の正体が、かつて凛子に大きな影響を与えた『ヨルンの物語』の作者・蟹澤泉ではないかと思い至る。「“神”は恋愛対象外」だからこそ、佐槻は凛子にだけはペンネームを隠しているのかも……。そして右沙田は、意外な真相へとたどり着く。
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◆カイ＆リョウガ「ただいま、おじゃまされます！」に登場
第9話、第10話に、オープニング主題歌『C'est la vie』を担当しているメインダンサー＆バックボーカルグループ“超特急”のメンバーである、カイとリョウガのゲスト出演が決定。どこにどんな役で登場するかは、本編を見てのお楽しみとなる。併せてカイとリョウガよりコメントが届いた。（modelpress編集部）
◆カイ＆リョウガコメント全文
・第9話、第10話に、ゲスト声優として出演した感想
カイ：僕もリョウガに負けないくらいアニメが大好き。子どもの頃から今まで、一番親しんできた創作ジャンルかもしれません。これまでメイキング映像や密着取材などでアニメ制作の裏側は知っていましたが、まさか、僕たちがオープニング主題歌を担当させていただいた作品に、キャストとしても関わることができるなんて！セリフはひとことふたことでしたが、僕たちの声優デビューを、ぜひ見守ってください！！
リョウガ：僕はもともとアニメが大好きで、声優に憧れていた時期もありました。なので、好きすぎるあまり「声優という聖域を汚してはいけない」という思いが強かったんです。でも、やっぱりやりたくて……ずっと葛藤していたのですが、いつの間にかスケジュールに『ただおじゃ』の収録が紛れ込んでいたので驚きました（苦笑）。長年の夢だったので、収録は本当に幸せな時間でした。もう思い残すことがないくらいです……！
・視聴者へのメッセージ
カイ：そうそう、作中の存在感としては「気づいたらいた」くらいがベストだよね（笑）。でも、もし僕たちの出演が“8号車（超特急ファン）”のみんなにとって視聴のきっかけになるのなら、とてもうれしいです。とにかく、より多くの方に『ただおじゃ』の世界を楽しんでいただけるなら、うれしいです。作中に出演させていただいた僕とリョウガはもちろんですが、“超特急”としても『ただおじゃ』を全力で盛り上げていけたらと思っています！
リョウガ：『ただおじゃ』のオープニング主題歌『C'est la vie』は、“超特急”にとって久々のアニメ主題歌です。僕はことあるごとに「アニメの主題歌をやりたい」と言い続けてきたので、夢が叶いました。ゲスト声優としては、花澤香菜さんや石川界人さんといった名だたる声優さんと共演することができ、本当にうれしかったです。その感情が声にも乗っていると思いますので、どうぞお楽しみに！……とはいえ、実は視聴者のみなさまには、僕らの出演シーンに注目してもらいたくないくらいなんです。「いま出てたの？」と思っていただけるくらい、自然に作品世界に入り込むことができていたら、とてもうれしいです。何よりも、純粋に『ただおじゃ』の世界と物語に没入していただきたいですね。
◆「ただいま、おじゃまされます！」第9話あらすじ
佐槻が人気ホラー小説家であることを知った凛子。だが、佐槻は頑として作家としてのペンネームを教えてはくれなかった。そんななか、右沙田はひょんなことから佐槻の正体が、かつて凛子に大きな影響を与えた『ヨルンの物語』の作者・蟹澤泉ではないかと思い至る。「“神”は恋愛対象外」だからこそ、佐槻は凛子にだけはペンネームを隠しているのかも……。そして右沙田は、意外な真相へとたどり着く。
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