比嘉愛未、“ほぼすっぴん”でカメラに向かう 初エッセイ集「またね。」帯文も公開「私は人に執着しないはずなんですが」
【モデルプレス＝2026/05/29】女優の比嘉愛未が6月10日に発売する初エッセイ集『またね。』（講談社刊）より、帯文と収録カット2点が公開された。
【写真】39歳朝ドラ女優、エイジレスな“ほぼすっぴん”顔
帯の裏面は、エッセイ本編から抜粋した印象的な言葉で構成されている。「基本、私は人に執着しないはずなんですが、恋愛となるとそうでもないようで」「人が年を重ねることをポジティブに表現してもいいんじゃないかな」など、胸の内を素直に綴った言葉が並んでいる。収録カットも2点公開され「ほぼすっぴん」でカメラに向かう比嘉のエイジレスな魅力が詰まった2カットとなっている。
エッセイ集の発売にあわせて、6月14日には六本木蔦屋書店で発売記念イベントも実施予定。参加券が即完売したことを受け、本日、追加販売の実施も発表された（受付開始は5月30日18時00分から）。
比嘉は現在、日本テレビ系の土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（毎週土曜21時〜）にて、町田啓太演じるタツキの元妻のシングルマザー・藤永優を演じている。また、7月スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ「ファーストクライ 母子救命救急班」（毎週水曜よる10時放送）での主演も発表されている。
6月10日発売のエッセイ集『またね。』は「仕事」「恋愛」「結婚」「年齢」「家族」「価値観」などをテーマにした全25篇の書き下ろしエッセイに加え、故郷・沖縄の思い出の地を巡る最新のフォトストーリーやQ&Aも収録される。（modelpress編集部）
タイトル：比嘉愛未エッセイ集 またね。
発売日：2026年6月10日（水）
ページ数：176ページ
価格：2,000円（＋税）
出版社：講談社
【Not Sponsored 記事】
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◆比嘉愛未、“ほぼすっぴん”収録カット公開
帯の裏面は、エッセイ本編から抜粋した印象的な言葉で構成されている。「基本、私は人に執着しないはずなんですが、恋愛となるとそうでもないようで」「人が年を重ねることをポジティブに表現してもいいんじゃないかな」など、胸の内を素直に綴った言葉が並んでいる。収録カットも2点公開され「ほぼすっぴん」でカメラに向かう比嘉のエイジレスな魅力が詰まった2カットとなっている。
比嘉は現在、日本テレビ系の土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（毎週土曜21時〜）にて、町田啓太演じるタツキの元妻のシングルマザー・藤永優を演じている。また、7月スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ「ファーストクライ 母子救命救急班」（毎週水曜よる10時放送）での主演も発表されている。
◆比嘉愛未、初エッセイ集「またね。」
6月10日発売のエッセイ集『またね。』は「仕事」「恋愛」「結婚」「年齢」「家族」「価値観」などをテーマにした全25篇の書き下ろしエッセイに加え、故郷・沖縄の思い出の地を巡る最新のフォトストーリーやQ&Aも収録される。（modelpress編集部）
◆書籍詳細
タイトル：比嘉愛未エッセイ集 またね。
発売日：2026年6月10日（水）
ページ数：176ページ
価格：2,000円（＋税）
出版社：講談社
【Not Sponsored 記事】