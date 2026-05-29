【現地発 北中米W杯は今日もクレージーだった！】#4

【前回を読む】銃撃戦にデモの恐怖…それでも日本にとってメキシコ開催がラッキーなワケ

ボンジーア！ さてみなさんは、毎回W杯には参加国の警察官が派遣されてるってことは知っているかな？

いわゆる「フーリガン」がいるイングランド、ドイツ、オランダ、アルゼンチンあたりは、毎回大勢の警官が現地で警備にあたってる。国外だから武器を持ったり、逮捕したりっていう権限は持たないけど、自国のフーリガンのことは熟知してるから、大会を円滑に進めるには頼もしい存在だよね。実はこの方法が本格的にとられるようになったのは2002年の日韓大会からなんだよ。

でも、今大会は別の問題が山積み。セキュリティーに関しても、テロへの警戒や移民問題が先にきて、フーリガン対策の優先度がかなり低くなってしまった。

これまで開催国持ちだった派遣警官の滞在費の支払いを、米国当局は拒否した。その結果、各国から派遣される警官の数がめちゃくちゃ少なくなってしまった。

例えば、イングランドだと、カタール大会は50人だったものがたったの3人、ドイツはカタール大会50人、今回5人。イングランドからは少なくとも1試合に1万5000人のサポーターが観戦に行くって話だから、5000人を1人で見なくちゃいけない計算。不安でしかないよね。

米国は大規模なイベントに慣れているから大丈夫だって言い張るけど、サッカーのサポーターに慣れていない米国の警官が仕切るんじゃ、何が起こるかわからない。25年クラブW杯の時は、警官が逆に警戒しすぎて、かなり乱雑にサポーターを扱ってるのを何度も見たよ。

それにね、実は米国の警官自体、数が足りてないんだよ。ボストンは警備に必要な780万ドル（約12.5億円）が調達できなくて、州政府やファンド、金持ちに寄付を募ってる状態だ。

セキュリティーといえば、みなさんは「VISAボンド」って聞いたことがあるかな？

特定の国の人は米国に入国するのに、この保証金を預けなきゃいけない。今大会で自国の試合を見に行くアフリカ5カ国のサポーターもこれが必要なんだけど、その保証金の金額はなんと1万5000ドル（約240万円）！ でも、これは「団結」をうたうW杯にしてはあまりにひどいと不評だったので、最近になって、試合のチケット、ホテルの予約、帰りの飛行機の切符、十分な滞在費を持ってる人には、一時的に免除ってことになったんだ。

もうひとつ、米国で外国人旅行者は、問われたら過去5年間のSNSの履歴を提出しなくちゃいけないという話が出た。米国の悪口を言ったことがある人は、W杯には行かない方がいいかもしれないね。ボクは大丈夫かな……。

（Ricardo Setyon／ジャーナリスト）

▽翻訳=利根川晶子（とねがわ・あきこ）埼玉県出身。通訳、翻訳家。1982年W杯でイタリア代表タルデッリに魅せられ、89年にイタリア・ローマに移住。「ゴールこそ、すべて」（スキラッチ自伝）など著書、訳書多数。