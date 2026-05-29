欧州株 堅調、中東情勢の改善期待で
欧州株 堅調、中東情勢の改善期待で
東京時間17:28現在
英ＦＴＳＥ100 10448.18（+22.22 +0.21%）
独ＤＡＸ 25170.09（+77.84 +0.31%）
仏ＣＡＣ40 8258.87（+70.00 +0.85%）
スイスＳＭＩ 13575.17（+70.41 +0.52%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:28現在
ダウ平均先物JUN 26月限 50800.00（+57.00 +0.11%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7587.50（+5.75 +0.08%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 30310.75（+3.75 +0.01%）
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独ＤＡＸ 25170.09（+77.84 +0.31%）
仏ＣＡＣ40 8258.87（+70.00 +0.85%）
スイスＳＭＩ 13575.17（+70.41 +0.52%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物JUN 26月限 50800.00（+57.00 +0.11%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7587.50（+5.75 +0.08%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 30310.75（+3.75 +0.01%）