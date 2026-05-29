欧州株　堅調、中東情勢の改善期待で
東京時間17:28現在
英ＦＴＳＥ100　 10448.18（+22.22　+0.21%）
独ＤＡＸ　　25170.09（+77.84　+0.31%）
仏ＣＡＣ40　 8258.87（+70.00　+0.85%）
スイスＳＭＩ　 13575.17（+70.41　+0.52%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:28現在
ダウ平均先物JUN 26月限　50800.00（+57.00　+0.11%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7587.50（+5.75　+0.08%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　30310.75（+3.75　+0.01%）