■これまでのあらすじ

新婚初夜だというのに実家に泊まる夫。そして、母と決別した香奈。香奈が夫婦生活に不安を感じる中、翌日、義母が突然訪ねてくる。こだわりの強い誠一のためにこれからは「私がいろいろ教えてあげますよ」と言われ、母を信じられないなら義母を頼ればいいと思うが…。



義母から結婚式に参列してくれたお友だちのために食事会を開いてほしいと言われました。誠一さんに相談してみると、すでにお義母さんと話し合い済みだったようで…。私はやっぱりそこに入れてはもらえないんだなぁ…。

お嫁さんとして誠一さんの役に立てるように、私は義母に言われたとおり準備を頑張ることにしました。ローストビーフを用意するように頼まれたけれど、作ったことないし…でもとにかく頑張ろう！そう思った迎えた食事会当日。なぜか義母がインターホンの鳴らさずに家に入ってきて…!?鍵渡してるって…聞いてないんだけど…？

※この漫画は実話を元に編集しています

この話のイラストは、一部下記クレジットの写真を使用しています。

©yaroslav1986 - stock.adobe.com

脚本:みゆき、イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)