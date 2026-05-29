人気急上昇中アイドルが“衝撃”初告白！子役時代に「SEKAI NO OWARIのMVに出てた」

人気急上昇中の9人組アイドルグループ・BUDDiiSが、朝まで熱中する企画に体を張って挑戦する番組『EBiDAN熱中！朝までBUDDiiS』。

5月28日（木）深夜に放送された同番組では、BUDDiiSメンバーの1人が衝撃的な“武勇伝”をテレビ初告白する場面があった。

【映像】「子役の時にSEKAI NO OWARIのMVに…」人気急上昇中アイドル、メンバーも最近知った“武勇伝”をテレビ初告白

今回はゲストMCにちゃんぴおんずを招き、「空気を読んでグラデーション9」を開催。

この企画は、数字で結果の出るお題に全員が1人ずつ挑戦し、9人連続で数字を大きくできればクリア、途中で少なくなったり同じ数字の場合は失敗というルールだ。

お題は自分の“武勇伝”。その衝撃度を大ちゃんが独断で判定し、9連続アップを目指していく。

いざゲームがスタートすると、トップバッターのYUMAが7点、KEVINが15点、SEIYAが22点と順調に数字を増やしていくのだが、4人目のSHOOTが70点と大幅アップしてしまう。

それでも、続くリーダーのFUMINORIが72点と繋ぎ、6人目のTAKUYAは90点、7人目のFUMIYAは92点となんとか持ちこたえてきたBUDDiiS。しかし、ここで100点近くを狙いに行った8人目のMORRIEの武勇伝が、まさかの“10000点”という天文学的な数字を叩き出して絶体絶命のピンチに。

クリアはもはや絶望的にも思えたが、ラストで回ってきたSHOWは「最後ならこれ言おうと思っていたことがある」と自信をのぞかせる。

すると、SHOWの口から発表されたのは、「子役のときにSEKAI NO OWARIの『RPG』のMVに出た」という衝撃的なものだった。

『RPG』といえば、2013年にリリースされたSEKAI NO OWARIの代表曲ともいえる一曲。そんな名曲のMVに出ていたというSHOWが「歌い出しでバンって出てる子役僕です」と明かすと、ちゃんぴおんずの2人は「え!?そうなの？」と驚きを隠せない。

「僕の口からはSEKAI NO OWARIさんと共演するまで言わないでおこうと思ってたんですけど、この状況だったら共演したときより美味しいかもと思って…」と、このタイミングでテレビで初告白した理由を述べたSHOW。

これに日本一おもしろい大崎は「絶対に共演したときのほうが美味しい！」と即座にツッコミ。一方で、メンバーたちも「これメンバーしか知らない」「僕らも最近知った」と打ち明け、さらにスタジオをザワつかせていた。