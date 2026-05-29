ドリンク配布に無料の肌測定も。ファンケル銀座スクエア、今年の夏は青のあじさい一色に。《6月3日まで》

ファンケル銀座スクエアでは2026年5月28日から6月3日まで、毎年好評の入場無料イベント「あじさいガーデン」が開催されています。

心身ともにリラックスできる空間

今年のテーマは「Brilliant Blue」。会場となる10Fスカイガーデンは濃淡様々なブルーのあじさいで埋め尽くされ、神秘的で爽やかな世界観に。知性的・調和・安定・神秘的・といった意味があるブルーのあじさいが彩る、今しか見られない特別な空中庭園になっています。

期間中は、アテニアもしくはファンケルのメンバーズ登録者を対象に、来場者特典を配布。会場でチケットを入手し、2Fアテニアショップもしくは3Fファンケルショップで2000円以上購入のうえチケットを提示すると、「キリン おいしい免疫ケア セラミド」プラス」がもらえます。

なお、特典は1人1回限りで、数量限定。

さらに、今回のイベントに合わせて、各フロアで魅力的なイベントが目白押し。

3Fファンケルショップでは、未来の肌リスクが分かるFANCL SKIN PATCHや話題の糖化測定など、今の自分の肌・健康状態を知れる「無料ビューティ＆ヘルスチェック体験」を開催。

4Fコミュニティスタジオでは、5月30日と31日は各日全4回のスケジュールで、「新マイルドクレンジング オイルと老化研究セミナー」も開催。参加費無料なので気軽に参加できますよ。

紫陽花を見て癒されながら、自分の肌と向き合い労わってみては。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）