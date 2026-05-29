鈴木知事は環境省を訪れ、クマによる被害防止対策への支援などを要望しました。



財政支援のほか、放置された果樹を速やかに伐採できるように、新たな制度の構築などを求めています。



29日、各省庁を訪れて要望を行った鈴木知事。



環境省には、クマの被害防止対策への支援拡充などを求める要望書を石原環境大臣に手渡しました。



要望には、クマの出没の抑制対策や緊急銃猟などの取り組みを進めるための財政支援のほか、クマを引き寄せる放置された果樹を速やかに伐採できるような新たな制度の構築、ガバメントハンターの定義を明確にし、ガイドラインを整備することなどを盛り込んでいます。





鈴木知事「春先からやはり生活圏に出てくるという異例の事態となっております。私どももこれを見越して年度当初より力を入れて春の管理捕獲、出てきにくいような環境づくり、伐採から電気柵というものを進めていこうとしております。またガバメントハンター、これも市町村が主体になりますけど、なるべくそういう体力をつけていこうということで頑張っていますが、相当限界もあるということできょうは要望に参りました」石原環境大臣は要望を受け「十分な予算を確保しているので活用してもらい、ともに力を合わせて進めていきたい」と話しています。※5月29日午後6時15分のABS news every.でお伝えします