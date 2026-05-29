２９日の東京株式市場で日経平均株価は大幅反発。前日比１６３６円高の６万６３２９円まで値を上げ、初の６万６０００円台に乗せた。世界的な株価指標であるＭＳＣＩのリバランス（銘柄入れ替え）もあり売買代金は１６兆円と過去最高を記録した。



とりわけ、市場の関心を集めたのは村田製作所<6981.T>が一時ストップ高に買われるなど、積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）関連を中心に電子部品株が急伸したことだ。ＭＬＣＣは、データセンター向けの需要拡大が期待されており、「データセンター特需関連株の物色の裾野が広がっている」（アナリスト）格好だ。



ただ、相場の物色はＡＩ・半導体関連に集中しており、「物色圏外の銘柄を抱えている投資家も多く、証券営業マンには顔色の冴えない向きも少なくない」（市場関係者）という。とはいえ、ＡＩ・半導体関連株の勢いはなお続きそうだ。来週からは６月相場に入るが、「史上最大のＩＰＯ」との呼び声が高いスペースＸ＜SPCX＞の登場が予定されている。宇宙ベンチャーとして注目度されているが、傘下には衛星通信サービスの「スターリンク」やＡＩの「ｘＡＩ」などを擁し、ＡＩ関連株としての色彩も濃い。スペースＸのＩＰＯはＡＩ・半導体関連株人気に拍車をかける可能性がある。



更に、来週は２日にキオクシアホールディングス<285A.T>の機関投資家・アナリスト向け「Ｉｎｖｅｓｔｏｒ Ｄａｙ」が予定されている。成長投資や株主還元などの考え方が示される見通しで、配当に向けての姿勢などが注目されている。市場では「相場に中立もしくはそれなりのポジティブイベントとなる可能性も」という見方が流れており、市場の関心が高まっている。また、来週は５日に米５月雇用統計が発表されるほか、３日に米半導体大手ブロードコム＜AVGO＞が決算発表を予定している。



上記以外の予定では、海外では、１日に米５月ＩＳＭ製造業景況感指数、２日に米４月ＪＯＬＴＳ求人件数、３日に米５月ＡＤＰ雇用統計、米５月ＩＳＭ非製造業景況感指数、ベージュブック（米地区連銀経済報告）が発表される。２日にパロ・アルト・ネットワークス＜PANW＞、３日にクラウドストライク＜CRWD＞が決算発表を行う。



国内では１日に１～３月期法人企業統計、２日に１０年債入札、５日に４月毎月勤労統計調査、４月家計調査が発表される。３日に植田和男日銀総裁が講演を行う。また、１日に伊藤園<2593.T>、３日に内田洋行<8057.T>、４日に積水ハウス<1928.T>、泉州電業<9824.T>、５日に日本駐車場開発<2353.T>が決算発表を予定している。来週の日経平均株価の予想レンジは、６万４５００～６万７３００円前後。（岡里英幸）



出所：MINKABU PRESS