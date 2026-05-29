LDHが手掛けるアパレルブランド『J.S.B.』が、ブランドコンセプトおよびロゴを刷新。あわせて、リブランディング後の第1弾コレクション『CODE:01』を5月30日12時よりVERTICAL GARAGE ONLINE STOREにて先行販売する。

（関連：【画像あり】LDHが手掛けるアパレルブランド『J.S.B.』、リブランディング後の第1弾コレクション）

『J.S.B.』は、J Soul Brothersの歴史とカルチャーから生まれたアパレルブランド。1991年に誕生したダンスチーム“Japanese Soul Brothers”から続く系譜を受け継ぎ、2015年に始動した。音楽とファッションをクロスオーバーさせながら、J Soul Brothersらしいリアルなスタイルを追求してきたブランドである。

今回のリブランディングでは、新たに“Performance Life Wear”というコンセプトを掲げ、ステージの上だけでなく、その前後に存在するリアルな時間にフォーカス。リハーサルや移動、バックステージなど、アーティストが最も長く身に纏う時間のためのウェアを提案していく。

あわせてブランドロゴも再構築。既存ロゴをベースに輪郭を溶かし融合させながら、次の形へとモーフィングしていく過程を表現。これまで積み重ねてきた歴史やアイデンティティを継承しつつ、新たな時代へと更新していくためのデザインとなっており、完成された答えではなく、変化し続けるブランドを象徴している。

第1弾コレクション『CODE:01』は、“これからのJ.S.B.を形作るベース”として制作され、シルエット、素材、空気感によって成立するデザインに仕上がった。着飾るためではなく、自然に身体へ馴染み、日常とパフォーマンスの間を横断するユニフォームとして設計されており、黒を基調としたニュートラルトーン、構築的なシルエット、静かなデザインが特徴に。余白を残したミニマルなアプローチによって、その“原型”を表現した内容となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）