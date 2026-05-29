きゃりーぱみゅぱみゅ、“野原しんのすけの新録ボイス”とともに「キミに100パーセント」を一発撮り！「ついに『THE FIRST TAKE』に出演します」

■【動画】『きゃりーぱみゅぱみゅ-キミに100パーセント / THE FIRST TAKE』

デビュー15周年イヤーへ突入した、きゃりーぱみゅぱみゅが『THE FIRST TAKE』に初登場。『クレヨンしんちゃん』のオープニングテーマ「キミに100パーセント」を、“野原しんのすけの新録ボイス”とともに披露。

■『THE FIRST TAKE』仕様にアレンジされた、この日限りのスペシャルバージョンを披露

『HARAJUKU』カルチャーのアイコンとして、世界から注目を集めるきゃりーぱみゅぱみゅ。

「キミに100パーセント」は、2013年にTVアニメ『クレヨンしんちゃん』のオープニングテーマとして話題を呼び、現在もTikTokを中心にソーシャル上で拡散され続けている代表曲。11週連続でTikTok音楽チャートにランクインし、関連動画の総再生数も45億回（ワーナーミュージック・ジャパン調べ）を突破するなど、世代を超えて再び大きな注目を集めている。

『THE FIRST TAKE』仕様にアレンジされた今回のパフォーマンスでは、野原しんのすけ（CV.小林由美子）の新録ボイスが加わった、この日限りのスペシャルバージョンを披露。きゃりーぱみゅぱみゅならではのポップネスと、一発撮りならではのライブ感が融合した特別なステージが楽しめる。

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の第672回は、5月29日22時よりプレミア公開。

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

■きゃりーぱみゅぱみゅ コメント

ついに「THE FIRST TAKE」に出演します。

すごく緊張しましたが、「キミに100パーセント」をこの場所で歌うことができて、とてもうれしいです。何年経ってもたくさんの方に聴いていただける楽曲になっていることを、本当にありがたく感じています。この曲は、自分で歌っていても自然と元気をもらえる特別な1曲です。これからも大切に歌い続けながら、たくさんの方にパワーを届けていけたらと思っています。

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

きゃりーぱみゅぱみゅ OFFICIAL SITE

https://kyary.asobisystem.com/