「日経225ミニ」手口情報（29日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限15万781枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月29日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の15万781枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 150781( 150781)
ソシエテジェネラル証券 101081( 101081)
SBI証券 65607( 33829)
バークレイズ証券 31874( 31874)
楽天証券 51199( 22085)
松井証券 15502( 15502)
日産証券 9150( 9150)
サスケハナ・ホンコン 7774( 7774)
三菱UFJeスマート 9658( 5958)
JPモルガン証券 4136( 4136)
マネックス証券 3277( 3277)
ゴールドマン証券 2819( 2799)
ビーオブエー証券 2284( 2284)
みずほ証券 1701( 1701)
モルガンMUFG証券 1185( 1185)
フィリップ証券 956( 956)
大和証券 716( 716)
インタラクティブ証券 707( 707)
ドイツ証券 554( 554)
BNPパリバ証券 477( 477)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1565( 1565)
ソシエテジェネラル証券 1263( 1263)
バークレイズ証券 1234( 1234)
SBI証券 364( 240)
楽天証券 288( 206)
フィリップ証券 126( 126)
JPモルガン証券 49( 49)
三菱UFJeスマート 63( 47)
マネックス証券 38( 38)
松井証券 33( 33)
ドイツ証券 17( 17)
インタラクティブ証券 12( 12)
ゴールドマン証券 6( 6)
日産証券 6( 6)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 119( 119)
ソシエテジェネラル証券 45( 45)
JPモルガン証券 26( 26)
フィリップ証券 24( 24)
楽天証券 27( 17)
ドイツ証券 8( 8)
インタラクティブ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 1)
マネックス証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
SBI証券 18( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 150781( 150781)
ソシエテジェネラル証券 101081( 101081)
SBI証券 65607( 33829)
バークレイズ証券 31874( 31874)
楽天証券 51199( 22085)
松井証券 15502( 15502)
日産証券 9150( 9150)
サスケハナ・ホンコン 7774( 7774)
三菱UFJeスマート 9658( 5958)
JPモルガン証券 4136( 4136)
マネックス証券 3277( 3277)
ゴールドマン証券 2819( 2799)
ビーオブエー証券 2284( 2284)
みずほ証券 1701( 1701)
モルガンMUFG証券 1185( 1185)
フィリップ証券 956( 956)
大和証券 716( 716)
インタラクティブ証券 707( 707)
ドイツ証券 554( 554)
BNPパリバ証券 477( 477)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1565( 1565)
ソシエテジェネラル証券 1263( 1263)
バークレイズ証券 1234( 1234)
SBI証券 364( 240)
楽天証券 288( 206)
フィリップ証券 126( 126)
JPモルガン証券 49( 49)
三菱UFJeスマート 63( 47)
マネックス証券 38( 38)
松井証券 33( 33)
ドイツ証券 17( 17)
インタラクティブ証券 12( 12)
ゴールドマン証券 6( 6)
日産証券 6( 6)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 119( 119)
ソシエテジェネラル証券 45( 45)
JPモルガン証券 26( 26)
フィリップ証券 24( 24)
楽天証券 27( 17)
ドイツ証券 8( 8)
インタラクティブ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 1)
マネックス証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
SBI証券 18( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース