「TOPIX先物」手口情報（29日日中） バークレイズ証券取引高トップ、6月限2万8081枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月29日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはバークレイズ証券の2万8081枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 28081( 27522)
ABNクリアリン証券 27065( 26498)
ソシエテジェネラル証券 25154( 25104)
JPモルガン証券 15993( 11979)
モルガンMUFG証券 8314( 6004)
シティグループ証券 5857( 5827)
ゴールドマン証券 14647( 4904)
ビーオブエー証券 3689( 3489)
野村証券 3630( 2328)
サスケハナ・ホンコン 2164( 2164)
UBS証券 2067( 1769)
ドイツ証券 1516( 1516)
BNPパリバ証券 5529( 1295)
みずほ証券 5346( 1116)
日産証券 939( 939)
大和証券 1224( 818)
広田証券 670( 670)
SBI証券 573( 435)
三菱UFJeスマート 153( 145)
SMBC日興証券 100( 100)
三菱UFJ証券 1073( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
BNPパリバ証券 1617( 117)
ABNクリアリン証券 95( 95)
UBS証券 150( 50)
大和証券 50( 50)
ソシエテジェネラル証券 97( 47)
日産証券 46( 46)
ビーオブエー証券 25( 25)
三菱UFJ証券 793( 20)
フィリップ証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
ドイツ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 1( 1)
JPモルガン証券 1873( 0)
ゴールドマン証券 1850( 0)
みずほ証券 1400( 0)
野村証券 500( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 28081( 27522)
ABNクリアリン証券 27065( 26498)
ソシエテジェネラル証券 25154( 25104)
JPモルガン証券 15993( 11979)
モルガンMUFG証券 8314( 6004)
シティグループ証券 5857( 5827)
ゴールドマン証券 14647( 4904)
ビーオブエー証券 3689( 3489)
野村証券 3630( 2328)
サスケハナ・ホンコン 2164( 2164)
UBS証券 2067( 1769)
ドイツ証券 1516( 1516)
BNPパリバ証券 5529( 1295)
みずほ証券 5346( 1116)
日産証券 939( 939)
大和証券 1224( 818)
広田証券 670( 670)
SBI証券 573( 435)
三菱UFJeスマート 153( 145)
SMBC日興証券 100( 100)
三菱UFJ証券 1073( 0)
取引高( 立会内)
BNPパリバ証券 1617( 117)
ABNクリアリン証券 95( 95)
UBS証券 150( 50)
大和証券 50( 50)
ソシエテジェネラル証券 97( 47)
日産証券 46( 46)
ビーオブエー証券 25( 25)
三菱UFJ証券 793( 20)
フィリップ証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
ドイツ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 1( 1)
JPモルガン証券 1873( 0)
ゴールドマン証券 1850( 0)
みずほ証券 1400( 0)
野村証券 500( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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