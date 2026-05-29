「日経225先物」手口情報（29日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万5614枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月29日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万5614枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15614( 13522)
ソシエテジェネラル証券 12028( 11266)
バークレイズ証券 6803( 6530)
モルガンMUFG証券 6404( 3563)
野村証券 5287( 1780)
サスケハナ・ホンコン 1798( 1748)
JPモルガン証券 3497( 1620)
ゴールドマン証券 6384( 1245)
SBI証券 1897( 1095)
日産証券 939( 939)
BNPパリバ証券 1617( 881)
松井証券 875( 875)
シティグループ証券 1569( 861)
三菱UFJ証券 1541( 843)
ドイツ証券 748( 695)
みずほ証券 865( 559)
ビーオブエー証券 2255( 478)
UBS証券 772( 468)
楽天証券 737( 439)
大和証券 399( 399)
HSBC証券 1500( 0)
SMBC日興証券 82( 0)
三菱UFJeスマート 56( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 1090( 690)
SBI証券 647( 539)
ABNクリアリン証券 828( 178)
三菱UFJ証券 300( 100)
日産証券 96( 96)
バークレイズ証券 82( 82)
ビーオブエー証券 63( 63)
大和証券 51( 51)
ゴールドマン証券 1293( 43)
楽天証券 71( 43)
松井証券 28( 28)
BNPパリバ証券 126( 26)
ドイツ証券 22( 22)
三菱UFJeスマート 9( 9)
マネックス証券 9( 9)
フィリップ証券 6( 6)
光世証券 2( 2)
JPモルガン証券 1102( 2)
JIA証券 1( 1)
HSBC証券 1500( 0)
野村証券 600( 0)
みずほ証券 200( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15614( 13522)
ソシエテジェネラル証券 12028( 11266)
バークレイズ証券 6803( 6530)
モルガンMUFG証券 6404( 3563)
野村証券 5287( 1780)
サスケハナ・ホンコン 1798( 1748)
JPモルガン証券 3497( 1620)
ゴールドマン証券 6384( 1245)
SBI証券 1897( 1095)
日産証券 939( 939)
BNPパリバ証券 1617( 881)
松井証券 875( 875)
シティグループ証券 1569( 861)
三菱UFJ証券 1541( 843)
ドイツ証券 748( 695)
みずほ証券 865( 559)
ビーオブエー証券 2255( 478)
UBS証券 772( 468)
楽天証券 737( 439)
大和証券 399( 399)
HSBC証券 1500( 0)
SMBC日興証券 82( 0)
三菱UFJeスマート 56( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 1090( 690)
SBI証券 647( 539)
ABNクリアリン証券 828( 178)
三菱UFJ証券 300( 100)
日産証券 96( 96)
バークレイズ証券 82( 82)
ビーオブエー証券 63( 63)
大和証券 51( 51)
ゴールドマン証券 1293( 43)
楽天証券 71( 43)
松井証券 28( 28)
BNPパリバ証券 126( 26)
ドイツ証券 22( 22)
三菱UFJeスマート 9( 9)
マネックス証券 9( 9)
フィリップ証券 6( 6)
光世証券 2( 2)
JPモルガン証券 1102( 2)
JIA証券 1( 1)
HSBC証券 1500( 0)
野村証券 600( 0)
みずほ証券 200( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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