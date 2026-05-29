映画化決定の話題作おさらい 藤原竜也×広瀬アリスの連ドラ『全領域異常解決室』一挙放送
俳優・藤原竜也主演、広瀬アリスがヒロインを務めるドラマ『全領域異常解決室』が、CS放送「ファミリー劇場」で30日正午から全10話一挙放送される。
同作は、2024年10月期にフジテレビ系で放送された本格ミステリードラマ。最先端の科学捜査では解決できない”不可解な異常事件”を世界最古の捜査機関である「全領域異常解決室（通称・全決）」が解決していく内容で、”日本の神々”を巡る壮大な物語へと変容する予測不能な展開が話題を呼んだ。
【場面カット】予測不能な展開も…サングラス姿で操作する藤原竜也
キャストは「全決」の室長代理・興玉雅を藤原、興玉と共に事件を追うヒロイン・雨野小夢を広瀬が演じるほか、柿澤勇人、福本莉子、小宮璃央、成海璃子、迫田孝也、ユースケ・サンタマリア、小日向文世といった豪華な顔ぶれ。
『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』などの黒岩勉氏が完全オリジナル脚本を手がけ、『リーガル・ハイ』で話題を呼んだ石川淳一氏が演出を担当した。
映画版『全領域異常解決室』が来年春に2作連続公開が決定したタイミングで、ファミリー劇場での初放送となり、連ドラをおさらいできる。
【キャスト】
藤原竜也、広瀬アリス、柿澤勇人、福本莉子、小宮 璃央、成海璃子、迫田孝也、ユースケ・サンタマリア、小日向文世 ほか
【脚本】
黒岩勉
【演出】
石川淳一、松山博昭、根本和政、都築淳一
同作は、2024年10月期にフジテレビ系で放送された本格ミステリードラマ。最先端の科学捜査では解決できない”不可解な異常事件”を世界最古の捜査機関である「全領域異常解決室（通称・全決）」が解決していく内容で、”日本の神々”を巡る壮大な物語へと変容する予測不能な展開が話題を呼んだ。
キャストは「全決」の室長代理・興玉雅を藤原、興玉と共に事件を追うヒロイン・雨野小夢を広瀬が演じるほか、柿澤勇人、福本莉子、小宮璃央、成海璃子、迫田孝也、ユースケ・サンタマリア、小日向文世といった豪華な顔ぶれ。
『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』などの黒岩勉氏が完全オリジナル脚本を手がけ、『リーガル・ハイ』で話題を呼んだ石川淳一氏が演出を担当した。
映画版『全領域異常解決室』が来年春に2作連続公開が決定したタイミングで、ファミリー劇場での初放送となり、連ドラをおさらいできる。
【キャスト】
藤原竜也、広瀬アリス、柿澤勇人、福本莉子、小宮 璃央、成海璃子、迫田孝也、ユースケ・サンタマリア、小日向文世 ほか
【脚本】
黒岩勉
【演出】
石川淳一、松山博昭、根本和政、都築淳一