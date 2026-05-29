『岩元先輩ノ推薦』7月4日から放送 OP＆ED楽曲、追加キャスト発表
テレビアニメ『岩元先輩ノ推薦』が、7月4日よりTOKYO MXにて毎週土曜午後10時30分から放送されることが発表された。あわせて、オープニングテーマ＆エンディングテーマ情報、追加キャラクター＆キャスト情報が公開された。
【画像】軍服姿で金髪のおっとりキャラ！『岩元先輩ノ推薦』追加キャラクタービジュアル
オープニングテーマはTHE JET BOY BANGERZ 、エンディングテーマはWOLF HOWL HARMONYがそれぞれ務める。
追加キャストとして、佐々眼流雨役を佐藤元、淡魂瑞火役を徳留慎乃佑が演じる。
■追加キャラクター紹介＆キャストコメント
▼佐々眼流雨（CV：佐藤元）
栖鳳中学二年生。常に傘をさしており、室内外問わずなぜか彼がいるところだけ雨が降っている。空気と湿度に敏感で、物腰柔らかな人物。
【佐藤元 コメント】
佐々眼流雨を演じさせていただきます。佐藤元です。本作はどことなくミステリーでありながら、明治大正の、現代に近い価値観が生まれ始めた時代をキャラクターたちを通して感じることができます。佐々眼くんは、はんなりとしながらも、恩を感じた岩元先輩のために心から力になりたいと思う、大変義理堅い人です。彼の魅力をできる限り引き出すために、今までの自分にはない新しいアプローチで挑ませていただきました。きっとこの作品を見終わった頃には「雨」が降るたびに彼のことを思い出すのではないでしょうか。どうぞ最後まで『岩元先輩ノ推薦』をお楽しみください！
▼淡魂瑞火（CV：徳留慎乃佑）
栖鳳中学一年生。日本人形をこよなく愛しており、特にお気に入りの4体は一美、双葉、三江、四季と名付けて大事にしている。愛嬌のあるおっとりとした性格で、マイペース。
【徳留慎乃佑 コメント】
この度、淡魂瑞火役を演じさせていただくことになりました。徳留慎乃佑です。椎橋寛先生の描くこの作品の不思議で綺麗で、怪しさもある、魅惑的な世界観がとっても好きなので、関わらせていただけることになりすごくうれしいです。淡魂くんは彼特有のマイペースな所もありますが、好きなものを大切にできる素敵な子で、そういう彼を演じていて僕は大好きになりました。もちろん、淡魂くんだけではなく魅力的な人たちがたくさん出てきますのでお楽しみに！
■アーティストコメント
▼THE JET BOY BANGERZ
この度、『岩元先輩ノ推薦』のOP テーマを担当させていただくことになりました。1910年代の日本を舞台に、主人公岩元が超常現象や異能力者たちに寄り添い解決し、学園では先輩という立場で仲間と成長していく独自の世界観。そして、美しい作画も魅力の一つの本作に楽曲という形で携わらせていただけてとても光栄です。この楽曲は作品の魅力が少しでも皆さんに届くよう、想いを込めて表現させていただきました。ぜひ本作と一緒に、僕たちの楽曲もたくさん聴いていただけたらうれしいです。
▼WOLF HOWL HARMONY
この度は『岩元先輩ノ推薦』のエンディングテーマを担当させていただき、とても光栄に思っています。作品の中で描かれる登場人物たちの揺れ動く感情や、自分自身を受け入れていく過程、そして岩元先輩の温かさに触れながら、この物語にどう寄り添えるかを考え、歌に想いを込めました。エンディングとしてこの楽曲が流れることで、物語の余韻や、少しでも新しい気づきを届けられたらうれしいです。ぜひ最後まで作品とともに、楽曲「ココニイル」を楽しんでいただけたらと思います。
【画像】軍服姿で金髪のおっとりキャラ！『岩元先輩ノ推薦』追加キャラクタービジュアル
オープニングテーマはTHE JET BOY BANGERZ 、エンディングテーマはWOLF HOWL HARMONYがそれぞれ務める。
追加キャストとして、佐々眼流雨役を佐藤元、淡魂瑞火役を徳留慎乃佑が演じる。
▼佐々眼流雨（CV：佐藤元）
栖鳳中学二年生。常に傘をさしており、室内外問わずなぜか彼がいるところだけ雨が降っている。空気と湿度に敏感で、物腰柔らかな人物。
【佐藤元 コメント】
佐々眼流雨を演じさせていただきます。佐藤元です。本作はどことなくミステリーでありながら、明治大正の、現代に近い価値観が生まれ始めた時代をキャラクターたちを通して感じることができます。佐々眼くんは、はんなりとしながらも、恩を感じた岩元先輩のために心から力になりたいと思う、大変義理堅い人です。彼の魅力をできる限り引き出すために、今までの自分にはない新しいアプローチで挑ませていただきました。きっとこの作品を見終わった頃には「雨」が降るたびに彼のことを思い出すのではないでしょうか。どうぞ最後まで『岩元先輩ノ推薦』をお楽しみください！
▼淡魂瑞火（CV：徳留慎乃佑）
栖鳳中学一年生。日本人形をこよなく愛しており、特にお気に入りの4体は一美、双葉、三江、四季と名付けて大事にしている。愛嬌のあるおっとりとした性格で、マイペース。
【徳留慎乃佑 コメント】
この度、淡魂瑞火役を演じさせていただくことになりました。徳留慎乃佑です。椎橋寛先生の描くこの作品の不思議で綺麗で、怪しさもある、魅惑的な世界観がとっても好きなので、関わらせていただけることになりすごくうれしいです。淡魂くんは彼特有のマイペースな所もありますが、好きなものを大切にできる素敵な子で、そういう彼を演じていて僕は大好きになりました。もちろん、淡魂くんだけではなく魅力的な人たちがたくさん出てきますのでお楽しみに！
■アーティストコメント
▼THE JET BOY BANGERZ
この度、『岩元先輩ノ推薦』のOP テーマを担当させていただくことになりました。1910年代の日本を舞台に、主人公岩元が超常現象や異能力者たちに寄り添い解決し、学園では先輩という立場で仲間と成長していく独自の世界観。そして、美しい作画も魅力の一つの本作に楽曲という形で携わらせていただけてとても光栄です。この楽曲は作品の魅力が少しでも皆さんに届くよう、想いを込めて表現させていただきました。ぜひ本作と一緒に、僕たちの楽曲もたくさん聴いていただけたらうれしいです。
▼WOLF HOWL HARMONY
この度は『岩元先輩ノ推薦』のエンディングテーマを担当させていただき、とても光栄に思っています。作品の中で描かれる登場人物たちの揺れ動く感情や、自分自身を受け入れていく過程、そして岩元先輩の温かさに触れながら、この物語にどう寄り添えるかを考え、歌に想いを込めました。エンディングとしてこの楽曲が流れることで、物語の余韻や、少しでも新しい気づきを届けられたらうれしいです。ぜひ最後まで作品とともに、楽曲「ココニイル」を楽しんでいただけたらと思います。
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