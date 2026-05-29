舞台『新サクラ大戦』5年ぶり新作9月上演決定 ビジュアルとPV解禁でキャスト6人発表
ゲーム『サクラ大戦』30周年を記念した舞台『新サクラ大戦 the Stage 〜二つの焔（ほむら）〜』が、9月18日〜27日（全15公演）にシアターサンモールで上演されることが決定した。2021年の前公演から約5年ぶりの舞台上演となる。
【写真】顔そっくり！舞台『新サクラ大戦』新キャストのビジュアル
舞台は、帝都・東京から舞台を呪術都市・京都へ移し、数々の闘いを勝利へと導いてきた天宮さくらと、今作で新たに登場する5人の新キャラクターたちが織り成す物語となり、この舞台でしか見れないオリジナル脚本で紡がれるアナザーストーリーが展開される。
シリーズ原作は広井王子、音楽は『サクラ大戦』シリーズの音楽を担当する田中公平、脚本・演出は鈴木智晴、振り付けは松本稽古、歌唱指導はYuko、殺陣は六本木康弘が担当。そして、今作注目の新キャスト5人を含むメインキャスト6人が解禁された。
裏御三家のひとつ藤堂家の一人娘で、京の町に潜む魔を討つ剣術兵器としてその名を轟かす藤堂あさぎを太田夢莉、京都古来の名家、沖田家の令嬢で、気が強い性格で、常に親衛隊を従えている沖田白姫を岩田陽葵、口や態度は悪いが、医者としての腕は超一流で、嵐山の人々に愛される土方診療所の医者・土方はがねを吉武千颯、若い外見だが、仙人のような広い見識を持つ年齢不詳の上海華撃団隊員：ハ・ズーインを小山百代、撮影不可能と思えるような写真を撮り、周囲を混乱させる元気印の敏腕新聞記者・沢田ジュリを河瀬詩が、そして、数々の闘いを勝利へと導き、今作において京都で発生したある事件の調査のために嵐山へと向かうことになった帝国華撃団・花組隊員・天宮さくらを前作に続き関根優那が演じる。
物語は、1941年・初夏。神崎すみれの指令のもと、日本全土を脅かす脅威を食い止めるため、京都へと向かうこととなった天宮さくら。一方、京都では刀狩りと呼ばれる名刀強奪事件が多発していた。そんな折、さくらは奪われた剣を追う一人の少女と出会う。青く輝く双剣を携えるその少女の名は、裏御三家・藤堂家の末裔藤堂あさぎ。二人の出会いが新たなる舞台の幕を開ける！呪術都市・京都の町を舞台に、「嵐山いろは組」と「狼士」の戦いが始まろうとする中、あさぎ、白姫、はがね、ズーイン、ジュリ、そしてさくらの6人が紡ぎだす新たなる物語が動き出す。
キービジュアルと共に初解禁されたPV映像は、「サクラ大戦」シリーズの音楽を担当する田中公平が本舞台の為に主題歌を書き下ろし、主演の太田夢莉が歌う「誠のツルギ」の楽曲にのり、桜舞う中、各キャラクターを演じるキャストたちが映し出され、ダイナミックかつドラマティックな世界観が描き出されている。
■太田夢莉
藤堂あさぎ役を演じます。太田夢莉です。30周年という大変おめでたい年に、舞台の新作で出演させていただけることを光栄に思います。戦闘シーンが多いので、格好いいあさぎをお見せできるように精進して参ります！
■岩田陽葵
とても素敵な衣装を纏い、揃うととても華やかなのだろうなと今からワクワクしています。あのサクラ大戦の世界の中で、全員で凛と美しく咲き誇りたいと思います。劇場でお待ちしています！
■吉武千颯
土方はがね役を演じさせて頂きます。吉武千颯です！はがねは口やガラは悪いが超一流の女医ということで、わたしにとってとても新たな挑戦になる役柄になると思います。新たな一面を楽しんでいただけるように、そしてはがねの魅力をお芝居や歌を通して全力でお届けできるよう精一杯頑張ります！劇場でぜひ楽しんで頂けると嬉しいです。よろしくお願いいたします！
■小山百代
ハ・ズーイン役を演じます。見た目とは違いかなりの高齢…？という噂です。これだけの情報でもかなり気になりますよね！歴史ある作品を紡ぐ1人になれる事がとても嬉しく光栄です。舞台オリジナルストーリーを皆様に楽しんでいただけるよう全身全霊、大切に作ります。是非劇場でお会いしましょう！
■河瀬詩
30年の歴史があるサクラ大戦に、こうして携われることをとても嬉しく思います。全く新しいストーリーの中で、敏腕記者である沢田ジュリとしてどのように生きられるのか、今からとってもわくわくしています！
■関根優那
記念すべきサクラ大戦30周年の年に、こうしてまた天宮さくらとしてお会いできることがとても嬉しいです。京都での新たなる任務。精一杯努めるので楽しみにしていてください！
【スタッフ】
原作：SEGA
シリーズ原作：広井王子
音楽：田中公平
脚本・演出：鈴木智晴
振付：松本稽古
歌唱指導：Yuko
殺陣：六本木康弘
ほか
【キャスト】
藤堂あさぎ 役：太田夢莉
沖田白姫 役：岩田陽葵
土方はがね 役：吉武千颯
ハ・ズーイン 役：小山百代
沢田ジュリ役：河瀬詩
志ずか 役：松澤可苑
志おり 役：藍村光
原田峻岳 役：小田えりな
山南泉水 役：古賀成美
豪海 役：千歳まち
天宮さくら 役：関根優那
葵井歌菜 澁谷穂奈美 鈴木優希 林本奈々 瑚菊
【スタッフ】
制作：シザーブリッツ
プロデューサー：菅原大樹（エイベックス・ピクチャーズ）
【写真】顔そっくり！舞台『新サクラ大戦』新キャストのビジュアル
舞台は、帝都・東京から舞台を呪術都市・京都へ移し、数々の闘いを勝利へと導いてきた天宮さくらと、今作で新たに登場する5人の新キャラクターたちが織り成す物語となり、この舞台でしか見れないオリジナル脚本で紡がれるアナザーストーリーが展開される。
裏御三家のひとつ藤堂家の一人娘で、京の町に潜む魔を討つ剣術兵器としてその名を轟かす藤堂あさぎを太田夢莉、京都古来の名家、沖田家の令嬢で、気が強い性格で、常に親衛隊を従えている沖田白姫を岩田陽葵、口や態度は悪いが、医者としての腕は超一流で、嵐山の人々に愛される土方診療所の医者・土方はがねを吉武千颯、若い外見だが、仙人のような広い見識を持つ年齢不詳の上海華撃団隊員：ハ・ズーインを小山百代、撮影不可能と思えるような写真を撮り、周囲を混乱させる元気印の敏腕新聞記者・沢田ジュリを河瀬詩が、そして、数々の闘いを勝利へと導き、今作において京都で発生したある事件の調査のために嵐山へと向かうことになった帝国華撃団・花組隊員・天宮さくらを前作に続き関根優那が演じる。
物語は、1941年・初夏。神崎すみれの指令のもと、日本全土を脅かす脅威を食い止めるため、京都へと向かうこととなった天宮さくら。一方、京都では刀狩りと呼ばれる名刀強奪事件が多発していた。そんな折、さくらは奪われた剣を追う一人の少女と出会う。青く輝く双剣を携えるその少女の名は、裏御三家・藤堂家の末裔藤堂あさぎ。二人の出会いが新たなる舞台の幕を開ける！呪術都市・京都の町を舞台に、「嵐山いろは組」と「狼士」の戦いが始まろうとする中、あさぎ、白姫、はがね、ズーイン、ジュリ、そしてさくらの6人が紡ぎだす新たなる物語が動き出す。
キービジュアルと共に初解禁されたPV映像は、「サクラ大戦」シリーズの音楽を担当する田中公平が本舞台の為に主題歌を書き下ろし、主演の太田夢莉が歌う「誠のツルギ」の楽曲にのり、桜舞う中、各キャラクターを演じるキャストたちが映し出され、ダイナミックかつドラマティックな世界観が描き出されている。
■太田夢莉
藤堂あさぎ役を演じます。太田夢莉です。30周年という大変おめでたい年に、舞台の新作で出演させていただけることを光栄に思います。戦闘シーンが多いので、格好いいあさぎをお見せできるように精進して参ります！
■岩田陽葵
とても素敵な衣装を纏い、揃うととても華やかなのだろうなと今からワクワクしています。あのサクラ大戦の世界の中で、全員で凛と美しく咲き誇りたいと思います。劇場でお待ちしています！
■吉武千颯
土方はがね役を演じさせて頂きます。吉武千颯です！はがねは口やガラは悪いが超一流の女医ということで、わたしにとってとても新たな挑戦になる役柄になると思います。新たな一面を楽しんでいただけるように、そしてはがねの魅力をお芝居や歌を通して全力でお届けできるよう精一杯頑張ります！劇場でぜひ楽しんで頂けると嬉しいです。よろしくお願いいたします！
■小山百代
ハ・ズーイン役を演じます。見た目とは違いかなりの高齢…？という噂です。これだけの情報でもかなり気になりますよね！歴史ある作品を紡ぐ1人になれる事がとても嬉しく光栄です。舞台オリジナルストーリーを皆様に楽しんでいただけるよう全身全霊、大切に作ります。是非劇場でお会いしましょう！
■河瀬詩
30年の歴史があるサクラ大戦に、こうして携われることをとても嬉しく思います。全く新しいストーリーの中で、敏腕記者である沢田ジュリとしてどのように生きられるのか、今からとってもわくわくしています！
■関根優那
記念すべきサクラ大戦30周年の年に、こうしてまた天宮さくらとしてお会いできることがとても嬉しいです。京都での新たなる任務。精一杯努めるので楽しみにしていてください！
【スタッフ】
原作：SEGA
シリーズ原作：広井王子
音楽：田中公平
脚本・演出：鈴木智晴
振付：松本稽古
歌唱指導：Yuko
殺陣：六本木康弘
ほか
【キャスト】
藤堂あさぎ 役：太田夢莉
沖田白姫 役：岩田陽葵
土方はがね 役：吉武千颯
ハ・ズーイン 役：小山百代
沢田ジュリ役：河瀬詩
志ずか 役：松澤可苑
志おり 役：藍村光
原田峻岳 役：小田えりな
山南泉水 役：古賀成美
豪海 役：千歳まち
天宮さくら 役：関根優那
葵井歌菜 澁谷穂奈美 鈴木優希 林本奈々 瑚菊
【スタッフ】
制作：シザーブリッツ
プロデューサー：菅原大樹（エイベックス・ピクチャーズ）
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