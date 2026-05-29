『田鎖ブラザーズ』赤間麻里子、岡田将生＆染谷将太の“役者としての深さ”に驚き
俳優・岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜 後10：00）。真が所属する青委警察署刑事課強行犯係の課長・竹内恵美を演じる赤間麻里子にインタビュー。新井プロデューサーが手掛けた『ＭＩＵ４０４』（2020年）や『海に眠るダイヤモンド』（2024年）にも出演経験のある赤間が、本作でどう刑事課長を作り上げたのか。共演者との裏話も交えて語ってもらった。
【写真多数】岡田将生、染谷将太、中条あやみら…豪華キャストを一挙紹介！
■“この二人は救われるのか”――台本を読んで抱いた感情
――台本を初めて読まれた時の率直な感想を教えてください。
男の子二人の兄弟、というのが印象的です。少年というのは、未熟さと、強くあろうとす
る衝動がないまぜになった不安定な存在だと思うんです。その二人があんな形で事件を背
負って生きてきた。最後までどうなるか分からないのですが、どうかこの二人が救われますようにと願いながら読みました。
――竹内恵美はどのような人物でしょうか？
女性でこの刑事課長（警部）ポジションまで上がってくるのは、きっと相当大変だったんだろうなと感じました。気の強い男社会の中で、強さややる気、ガッツを持ちながらも、変なプライドがなく、柔軟さやフラットな部分もあって、そういうところで上がってきた方なんだろうなという印象を持っていました。
それと、小池俊太さん（岸谷五朗／同課強行犯係・係長の警部補）という、竹内にとっては（交番勤務時代に）初めて出会った先輩がいて。その小池さんがいたからここまで来られた、小池さんのために頑張ってきたんだろうなと感じて、そういう人物として役を捉えていました。
■タンブラーと老眼鏡に込めた竹内恵美という人物像のディテール
――警察官を演じるにあたって準備したことは？
知り合いの警察官に、現場（の最前線）に出ていない、竹内のような（管理職に近い）立場はどういう感じなのかを聞いてみたんです。そうしたら、案外フラッとしていて、お菓子を食べていたり、「楽そうでいいな」というイメージもあると。現場の経験があるからこそ俯瞰で見てくれて、最後にたどり着く、常にフラットでいてくれる存在だとおっしゃっていて。
なので、気負わずに、現場でバリバリ働いてきた人たちが戻ってきた時に、ふわっといて、何でも話せるような存在でいたいなと思いました。
ただ、せっかちでじっとしていない感じを出したくて歩くのは速い設定にしたいと思ったり、途中でおにぎりを食べていたり、コーヒーを持っていたり。その一つとしてタンブラーを持たせていただきました。
――赤間さんから監督やプロデューサーに提案されたんですね。
小池さんに対する思い入れがあるという裏設定は、新井さんや山本剛義監督から聞いていて、なるほどなと思っていたんです。「だからここまで頑張れたんだ」と想像もできました。
私からは、その役に深みを持たせるために、タンブラーと老眼鏡をリクエストしました。忙しさを感じさせたいというのもありますし、小池さんがどんと構えていらっしゃるので、課長でありその上に立つ者として、老眼鏡をかけることで少し年齢感が出るかなと思ってお願いしました。
■岡田将生、染谷将太と共演して感じたすごみ
――岡田さん、染谷さんの印象を教えてください。
お会いするのは初めてだったこともあり、クールで寡黙で、少し近寄りがたいのかなと思っていたんです。でも実際はとても優しくて、気遣いも細やかで。「映るとああなるんだ」という、役者としての底知れない深さにすごく驚きました。
ぶわっと大きく表現されるわけではないのに、いつも拝見しているお二人の演技のすごさは、こういうところにあるんだと目の当たりにして、感動していました。
――強行犯係のチームワークはいかがですか？
皆さん本当に個性がバラバラで面白いんです。私はあまり面白味のある人間ではないので、皆さんのやり取りを見ているだけで楽しませてもらっている、そんなチームです。
岸谷さんには絶対的な安心感があって、胸をお借りするような心強さがあります。中条あやみさん演じる宮藤詩織さん、宮近海斗さん演じる石坂直樹さんもかわいい部下だと自然と感じさせてくれる存在。皆さん初めましてだったのですが、全く壁がなくて、一緒にいるといろいろなお話ができて、とても楽しい撮影現場です。
■「それ以上のものを作る」――新井プロデューサーのものづくり
――新井プロデューサーの作品ならではの特徴を教えてください。
新井さんって、本当に目立たないところで細やかに動かれる方で、気づいたら動いていらっしゃるんですよね。
きっとスタッフの皆さんは、「新井さんが関わるなら面白いものになるに違いない」という揺るぎない自信があって、その上で「それ以上のものを作ってやる」という気概がある。皆さんの動きが本当に素晴らしいなと思います。
『海に眠るダイヤモンド』の時もそう思いましたし、今回も同じで、誇らしい撮影現場で働いているという熱気を感じます。
――最後に視聴者の方へメッセージをお願いします。
兄弟が人生をかけて何をしようとしているのかが、毎話少しずつ明かされていくのが本当に面白い作品だと思います。
この強行犯チームも、誰一人かぶらない個性豊かなメンバーがそろっているので、そのチームワークにもぜひ注目していただきたいです。
また、竹内が小池さんに対して抱いている思いについて、監督に相談しながら私なりに工夫している部分もあるので、どんなことをしているのか見ていただけたらうれしいです。
■“この二人は救われるのか”――台本を読んで抱いた感情
――台本を初めて読まれた時の率直な感想を教えてください。
男の子二人の兄弟、というのが印象的です。少年というのは、未熟さと、強くあろうとす
る衝動がないまぜになった不安定な存在だと思うんです。その二人があんな形で事件を背
負って生きてきた。最後までどうなるか分からないのですが、どうかこの二人が救われますようにと願いながら読みました。
――竹内恵美はどのような人物でしょうか？
女性でこの刑事課長（警部）ポジションまで上がってくるのは、きっと相当大変だったんだろうなと感じました。気の強い男社会の中で、強さややる気、ガッツを持ちながらも、変なプライドがなく、柔軟さやフラットな部分もあって、そういうところで上がってきた方なんだろうなという印象を持っていました。
それと、小池俊太さん（岸谷五朗／同課強行犯係・係長の警部補）という、竹内にとっては（交番勤務時代に）初めて出会った先輩がいて。その小池さんがいたからここまで来られた、小池さんのために頑張ってきたんだろうなと感じて、そういう人物として役を捉えていました。
■タンブラーと老眼鏡に込めた竹内恵美という人物像のディテール
――警察官を演じるにあたって準備したことは？
知り合いの警察官に、現場（の最前線）に出ていない、竹内のような（管理職に近い）立場はどういう感じなのかを聞いてみたんです。そうしたら、案外フラッとしていて、お菓子を食べていたり、「楽そうでいいな」というイメージもあると。現場の経験があるからこそ俯瞰で見てくれて、最後にたどり着く、常にフラットでいてくれる存在だとおっしゃっていて。
なので、気負わずに、現場でバリバリ働いてきた人たちが戻ってきた時に、ふわっといて、何でも話せるような存在でいたいなと思いました。
ただ、せっかちでじっとしていない感じを出したくて歩くのは速い設定にしたいと思ったり、途中でおにぎりを食べていたり、コーヒーを持っていたり。その一つとしてタンブラーを持たせていただきました。
――赤間さんから監督やプロデューサーに提案されたんですね。
小池さんに対する思い入れがあるという裏設定は、新井さんや山本剛義監督から聞いていて、なるほどなと思っていたんです。「だからここまで頑張れたんだ」と想像もできました。
私からは、その役に深みを持たせるために、タンブラーと老眼鏡をリクエストしました。忙しさを感じさせたいというのもありますし、小池さんがどんと構えていらっしゃるので、課長でありその上に立つ者として、老眼鏡をかけることで少し年齢感が出るかなと思ってお願いしました。
■岡田将生、染谷将太と共演して感じたすごみ
――岡田さん、染谷さんの印象を教えてください。
お会いするのは初めてだったこともあり、クールで寡黙で、少し近寄りがたいのかなと思っていたんです。でも実際はとても優しくて、気遣いも細やかで。「映るとああなるんだ」という、役者としての底知れない深さにすごく驚きました。
ぶわっと大きく表現されるわけではないのに、いつも拝見しているお二人の演技のすごさは、こういうところにあるんだと目の当たりにして、感動していました。
――強行犯係のチームワークはいかがですか？
皆さん本当に個性がバラバラで面白いんです。私はあまり面白味のある人間ではないので、皆さんのやり取りを見ているだけで楽しませてもらっている、そんなチームです。
岸谷さんには絶対的な安心感があって、胸をお借りするような心強さがあります。中条あやみさん演じる宮藤詩織さん、宮近海斗さん演じる石坂直樹さんもかわいい部下だと自然と感じさせてくれる存在。皆さん初めましてだったのですが、全く壁がなくて、一緒にいるといろいろなお話ができて、とても楽しい撮影現場です。
■「それ以上のものを作る」――新井プロデューサーのものづくり
――新井プロデューサーの作品ならではの特徴を教えてください。
新井さんって、本当に目立たないところで細やかに動かれる方で、気づいたら動いていらっしゃるんですよね。
きっとスタッフの皆さんは、「新井さんが関わるなら面白いものになるに違いない」という揺るぎない自信があって、その上で「それ以上のものを作ってやる」という気概がある。皆さんの動きが本当に素晴らしいなと思います。
『海に眠るダイヤモンド』の時もそう思いましたし、今回も同じで、誇らしい撮影現場で働いているという熱気を感じます。
――最後に視聴者の方へメッセージをお願いします。
兄弟が人生をかけて何をしようとしているのかが、毎話少しずつ明かされていくのが本当に面白い作品だと思います。
この強行犯チームも、誰一人かぶらない個性豊かなメンバーがそろっているので、そのチームワークにもぜひ注目していただきたいです。
また、竹内が小池さんに対して抱いている思いについて、監督に相談しながら私なりに工夫している部分もあるので、どんなことをしているのか見ていただけたらうれしいです。