俳優・アーティストの、のんさんが5月28日、自身のインスタグラムを更新。東京ディズニーリゾートを訪れた様子を公開しました。



【写真を見る】【 のん 】東京ディズニーリゾートを訪問「雨の中でも楽しかった」 ディズニー仕様のコーディネートで満喫「たっのしー」



のんさんは、ミッキーマウスのイラストのシャツに黒いデニムジャケットを羽織り、黒いキャップの上にミッキーマウスの耳がデザインされたカチューシャを着用。「最初の装備」と綴り、バッチリ決まった“ディズニー仕様”のコーディネートを披露しました。







この日はあいにくの天気だったようで、別の画像ではミッキーマウスのイラストの描かれた濃紺のレインコートを着た姿も。それでものんさんは「雨の中でも楽しかった」と綴っています。





別のショットでは、レンズがミッキーマウスの形をしたサングラスに、リトル・マーメイドのアリエルをイメージしたカチューシャをした装いも披露。





このスタイルで、食事も楽しんだようです。





のんさんは5月26日の投稿でもディズニーリゾートを訪れた様子を公開していて、ディズニーキャラクターのカチューシャなどを重ね付けしたスタイルについて、「耳２個付けはデフォルトで、４個付けにも挑戦」と投稿。





「たっのしー」と綴り、ディズニーリゾートでの時間を満喫したようです。





【担当：芸能情報ステーション】