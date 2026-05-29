NiziU、ドームツアー千秋楽・東京ドーム公演の生配信決定「期待していてください！」
9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）の約3年半ぶりドームツアー『NiziU Live with U 2026“NiziU : THE CINEMA”』の千秋楽・東京ドーム公演が、『NiziU Live with U 2026 “NiziU : THE CINEMA” ONLINE LIVE』として、6月14日にHuluで独占ライブ配信されることが29日、発表された。
【写真】かわいい！淡いピンク衣装で登場し、オーラあふれるNiziU
社会現象を巻き起こしたオーディション企画『Nizi Project』から誕生したNiziUが、結成5周年のアニバーサリーイヤーの集大成として約3年半ぶりのドームツアー『NiziU Live with U 2026“NiziU : THE CINEMA”』を開催。2月、3月に開催された全国アリーナツアー『NiziU Live with U 2026“NEW EvoNUtion”』で圧倒的な進化を見せつけ熱狂を生んだばかりだが、同公演ではどのようなパフォーマンスを披露するのか期待が高まっている。久しぶりの大規模なドームツアーを前にメンバー自身も「緊張もしますけど準備をめちゃくちゃ頑張りたいと思っています。期待していてください！」と意気込んでいる。
なお、今回のドームツアーはライブビューイングやほかのプラットフォームでのオンラインライブは実施されないため、現地以外で観られるのはHulu独占ライブ配信のみ。パフォーマンスの一挙手一投足を常に“最前列”“最接近”で楽しめる。
さらに、HuluではNiziUの素顔が垣間見える冠バラエティー番組『We NiziU! TV』全4シーズンを見放題配信中。超絶パフォーマンスで見せるアーティストとしての表情とは違った、バラエティー企画に奮闘するメンバーたちの素顔を堪能できる。
【写真】かわいい！淡いピンク衣装で登場し、オーラあふれるNiziU
社会現象を巻き起こしたオーディション企画『Nizi Project』から誕生したNiziUが、結成5周年のアニバーサリーイヤーの集大成として約3年半ぶりのドームツアー『NiziU Live with U 2026“NiziU : THE CINEMA”』を開催。2月、3月に開催された全国アリーナツアー『NiziU Live with U 2026“NEW EvoNUtion”』で圧倒的な進化を見せつけ熱狂を生んだばかりだが、同公演ではどのようなパフォーマンスを披露するのか期待が高まっている。久しぶりの大規模なドームツアーを前にメンバー自身も「緊張もしますけど準備をめちゃくちゃ頑張りたいと思っています。期待していてください！」と意気込んでいる。
さらに、HuluではNiziUの素顔が垣間見える冠バラエティー番組『We NiziU! TV』全4シーズンを見放題配信中。超絶パフォーマンスで見せるアーティストとしての表情とは違った、バラエティー企画に奮闘するメンバーたちの素顔を堪能できる。