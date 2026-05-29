M!LK表紙『smart』緊急重版 1995年の創刊以来初の快挙「キラキラステッカー」話題で完売店が続出
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、5人そろって表紙を飾った25日発売の男性ファッション誌『smart（スマート）』7月号増刊（5月25日発売）の緊急重版が決定した。同誌が重版となるのは1995年の創刊以来、初めてのこと。
【表紙カット】5人のビジュ炸裂…色気あふれるM!LK
誌面では16ページの大特集に加えてM!LKの貼り込み付録が付属。予約受付開始後、ネット書店では発売日前に完売し、25日の発売から数日で店頭でも完売となり、smartとしては異例の緊急重版が決定した。
アイドル界を“爆裂”な勢いで突き進むM!LKの5人が『smart』の表紙に初登場。「友達みたいなスーパーヒーロー」と題した誌面特集では、全16ページの大ボリュームで、魅力を深掘りするべく、smartらしいカジュアルスタイルの2パターンの衣装での撮りおろしとインタビュー、個人への一問一答を掲載している。
増刊号には、貼り込み付録として爆上げキラキラステッカーとフォトカードデザイン厚紙両面ピンナップが付属。メンバーが選んだ個性豊かな「爆上げワード」をデザインしたステッカーは、「絶対欲しい！」「デザインかわいすぎて滅」「スマホケースに挟みたい！」と発売前からSNSで話題になっていた。
重版分は6月中旬に発売予定。
【表紙カット】5人のビジュ炸裂…色気あふれるM!LK
誌面では16ページの大特集に加えてM!LKの貼り込み付録が付属。予約受付開始後、ネット書店では発売日前に完売し、25日の発売から数日で店頭でも完売となり、smartとしては異例の緊急重版が決定した。
増刊号には、貼り込み付録として爆上げキラキラステッカーとフォトカードデザイン厚紙両面ピンナップが付属。メンバーが選んだ個性豊かな「爆上げワード」をデザインしたステッカーは、「絶対欲しい！」「デザインかわいすぎて滅」「スマホケースに挟みたい！」と発売前からSNSで話題になっていた。
重版分は6月中旬に発売予定。