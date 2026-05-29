カーリングの吉田知那美選手が29日、自身のInstagramを更新。前所属のロコ・ソラーレの本拠地・北海道北見市から離れることを報告しました。

吉田選手は3月31日にロコ・ソラーレを退団。現在は4月から発足したプロリーグ「ロックリーグ」に参加し、「TYPHOON CURLING CLUB」で活動しています。

投稿では「長く暮らせなかったけど、長く住んだお家とのお別れ」とのコメントとともに数々の手料理の写真がずらり。「小さい部屋だったけど、自分の好きをまるごと詰め込んで暮らせた家」と振り返りました。

写真にはこだわりの詰まったお皿や、観葉植物、壁に掛かったドライフラワーなど丁寧な暮らしが垣間見えました。

続けて「北見市のみなさん、大変お世話になりました」と2014年から12年間過ごした北見市に感謝を述べました。

また、引っ越しの際に見つかった梅酒についてのエピソードも。「飲みかけの梅酒が出てきた。写真を見返すと、2021年に漬けたものだった。うっかり熟成」と笑いを誘いました。