あのと鈴木紗理奈――いまもっとも注目を集める2人が顔を合わせた番組が、5月29日に放送される。

「『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）です。番組公式Xの予告映像では、恒例企画『東京それスノコレクション』の審査員として、あのさんと鈴木さんが出演し、ともにSnow Manに辛口コメントを繰り出す様子が映し出されています」（芸能担当記者）

2人の確執が表面化したのは、5月18日放送の『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）だった。

「“ベッキーの次に嫌いな芸能人は?”との質問に、あのちゃんが鈴木さんを名指ししたことが発端です。鈴木さんはInstagramで《普通にいじめやん》と反発し、テレビ朝日は謝罪。さらに5月28日には『あのちゃんねる』の終了を発表しました。騒動発生からわずか10日あまりで番組終了に追い込まれる、最悪の結末を迎えてしまいました」（同前）

そんな『それスノ』だが、過去にも騒動の舞台となってきたことがある。芸能プロ関係者が語る。

「2024年9月27日放送のファッション対決企画では、審査員の藤田ニコルさんが阿部亮平さんのコーディネートに『そのコートに自分がたどりつけてない感じ』、渡辺翔太さんには『一緒に歩いてたら恥ずかしすぎて吐きそう』などとコメントし、SNSで炎上しました。

また、同年9月13日に韓国のアイドルグループ・ENHYPEN（エンハイプン）がダンス企画に出演した際、振りつけを忘れてステージ上で立ち尽くす場面があり、一部から『やる気がない』との批判が噴出。日韓ファンを巻き込んだ論争に発展したこともありました。

こちらは不可抗力ともいえる出来事でしたが、藤田さんの炎上は、辛口コメントを求める演出も背景にあったとみられています。いずれにしても何かと騒ぎを生んで来た歴史があるのです」

鈴木とあのの確執は、そんななかで生まれた、新たな火種だ。

「27日、TBSの定例会見で合田隆信専務取締役は『それスノ』の放送内容について『とくに変更はありません』と明言しています。

もっとも、X上では《これ編集が大変そう》《SnowMan巻き込まれたくない》など、対応をめぐる意見に加え、“とばっちり”を受けかねないSnow Manを案じる声も少なくありません。

内容次第では『あのちゃんねる』騒動が再び蒸し返される可能性もあり、逆に2人の絡みがほとんどなければ『何かを隠したのでは』と勘繰る視聴者も出てきかねません」（同前）

放送後の反応が注目される。