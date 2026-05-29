本拠地ツインズ戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は28日（日本時間29日）、本拠地ツインズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、2打数1安打1打点でチームの6-2の勝利に貢献した。4回にタイムリーを放ったが、遊撃手がボールを蹴るなど、ラッキーな二塁打が話題になった。

村上は5-0とリードした4回、1死二塁のチャンスで、低めのスライダーを打ち上げてしまった。しかし、ボールは深めに守っていた左翼と遊撃の間にポトリ。さらに捕球しようとした遊撃手がボールを蹴ってしまい、レフトへ転々。その間に走者は生還。村上も二塁まで進塁するラッキーな適時二塁打となった。

最終的に遊撃手が処理したため、記録は「遊撃二塁打」と珍しいヒットとなった。速報サイトでは「遊2」とも表記され、ネット上のファンは映像を見るまでは困惑していたようで「『遊2』っておもろいな」「成績見てて訳分からんかったが理解」「ショートが追っかけて、外野まで転々としてそのままショートが捕球したってことですね」「ショート追いすぎｗ」などの声が上がった。

村上はこの遊撃二塁打で打点を41とし、リーグトップに並んだ。ここまで56試合に出場し、打率.242、20本塁打、41打点。OPSは.947となっている。



（THE ANSWER編集部）