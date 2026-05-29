映画「グリース」「オール・ザット・ジャズ」「バグジー」などで知られ、アカデミー賞を2度受賞した衣装デザイナーのアルバート・ウォルスキーさんが死去した。95歳だった。5月23日にロサンゼルスで息を引き取ったことを、同業のクリストファー・ローレンス氏が公表した。



【写真】2ショットでウォルスキーさん（右）の訃報を伝えたクリストファー・ローレンス氏

50年以上にわたるキャリアで、ウォルスキーさんは7度のアカデミー賞ノミネートを受け、ドラマからロマンティックコメディ、ミュージカルまで幅広い作品のビジュアルを確立。特に「グリース」でオリヴィア・ニュートン＝ジョン演じるサンディが着用した黒のレザー衣装は、公開から数十年を経ても象徴的な存在となっている。



ローレンス氏は「アルバート・ウォルスキー。人々の中の王子のような存在」と追悼、「あなたの友情と指導に深く感謝しています。私が衣装デザイナーになると最初に言ってくれた人でした。本当に悲しい」とコメントした。



ウォルスキーさんは「オール・ザット・ジャズ」と「バグジー」でアカデミー賞を受賞、「ソフィーの選択」「ナティ物語」「トイズ」「アクロス・ザ・ユニバース」「レボリューショナリー・ロード／燃え尽きるまで」でノミネートされた。



ニューヨーク市立大学卒業後、 ブロードウェイで活動を開始し、映画界へ進出した。「レニー・ブルース」「愛と喝采の日々」「素顔のままで」「ユー・ガット・メール」「プリティ・ブライド」「メイド・イン・マンハッタン」などを手がけ、遺作は2022年の「アムステルダム」だった。



（BANG Media International／よろず～ニュース）