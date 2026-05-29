

斉藤由貴

斉藤由貴のフルオーケストラコンサート『billboard classics 「斉藤由貴 Premium Orchestra Concert」 〜produced by 武部聡志』の開催が決定した。

【写真】「斉藤由貴 Premium Orchestra Concert」キービジュアル

薬師丸ひろ子、川崎鷹也、KREVAに続く武部聡志プロデュースによるオーケストラコンサートシリーズの第4弾となる本公演。ビルボードクラシックスに初登場する斉藤由貴が、フルオーケストラとともに、自身のバースデーアニバーサリーを彩る特別なステージを届ける。

9月17日に、関西屈指の音楽ホールとして知られる兵庫県立芸術文化センターで開幕し、9月25日には、昨年開催された斉藤由貴デビュー40周年を記念した全国ホールツアーのファイナル公演の舞台である昭和女子大学 人見記念講堂へ。そして、10月2日には斉藤の出身地・神奈川が誇る音楽ホール、ミューザ川崎シンフォニーホールを巡るツアーとなる。

斉藤のデビュー以来、数々の名曲をともに生み出してきた武部聡志と、指揮・アレンジを手がける岩城直也によって、時代を超えて愛され続ける楽曲群が新たな表情を魅せる。

公演情報

billboard classics 斉藤由貴 Premium Orchestra Concert 〜produced by 武部聡志＜開催日時・会場＞【兵庫】2026年9月17日（木）兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール

開場 17時45分 開演 18時30分【東京】2026年9月25日（金）昭和女子大学 人見記念講堂

開場 17時30分 開演 18時30分【神奈川】2026年10月2日（金）ミューザ川崎シンフォニーホール

開場 17時30分 開演 18時30分＜出演＞斉藤由貴ピアノ・音楽監修：武部聡志指揮・編曲：岩城直也管弦楽：【兵庫】NIPO×神戸市室内管弦楽団【東京・神奈川】Naoya Iwaki Pops Orchestra（NIPO）