今春、日本に明るい話題を届けた「りくりゅう」。２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで三浦璃来さん、木原龍一さんが史上初の金メダルを獲得し、引退した。そんな２人がダービーウィークの２５日に米国のドジャースタジアムで始球式を行い、木原さんが三浦さんを持ち上げる「チェアリフト」を披露。球場からはどよめきが起こったが、着ていたユニホームに、日本ダービー（３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）のヒントがあった。

三浦さんは背番号「６」、木原さんは「１２」。これは６番のコンジェスタス、１２番のアスクエジンバラのペアが「すごい！すごい！すごい！」走りを見せるサインを連想させる。

そして木原さんの背ネームには「ＲＹＵＩＣＨＩ」とあったが、ここにはエジンバラを送り出す福永祐一調教師の名前「ＹＵＩＣＨＩ」が隠されている。次に「黒」鹿毛のコンジェスタスは「赤」帽になったが、ショートプログラムで２人は赤と黒をベースにした衣装、フリーの演技では黒を基調とした衣装を着ており、カラーでもリンクする部分がある。

連日、ワイドショーなどで取り上げられたいうことで、ワイド６―１２でいってみたい。木原さんの元パートナー、高橋成美さんの名言「宇宙一！」と思えるような、素晴らしいダービーとなることを願っています。