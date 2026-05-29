Ｊ２北海道コンサドーレ札幌のタイ人ＦＷティラパット（１９）が、来季も札幌でプレーすることが２９日、決まった。今年１月から同国１部のＢＧパトゥム・ユナイテッドからの期限付き移籍でプレーしているが、今年８月から２７年５月まで行われる来季終了までの１年間、期間を延長すると同日、クラブが発表した。

この日、札幌・宮の沢でフルメニューを消化後、取材に応じたティラパットは「札幌との契約を延長したことは、すごくうれしく思っている」と表情を緩めた。Ｊリーグでの成功を夢見て来日。思い通りに今季は１０試合に出場して１得点。アシスト数はチーム最多の４と、１９歳ながら攻撃の中心を務めるまでになった。その活躍から更なる進化を期待され、クラブから熱望されての残留決定となった。Ｊ１復帰を目指す来季に向け「昇降格もある激しいリーグ戦の中で、自分の力がどこまで通用するかという思いもある。毎日の練習でレベルアップして、目標のＪ１昇格に貢献していきたい」と意を強くした。

３１日にはＪ２・Ｊ３百年構想リーグのプレーオフラウンド第１戦となるアウェー・秋田戦が控える。ティラパットは６月の親善試合に臨むタイ代表に選出されたため、秋田戦が札幌での今季ラストゲームになる。これまでの年代別代表から初のＡ代表入りに「自分にとって夢でもあった。こんなに早く選ばれるとは思っていなかったので。うれしいという言葉に尽きる」と格別の感情を口にする。

国を代表する立場になったと同時に、札幌に対する思いがより膨らんだ。「代表になれたのはコンサドーレで活躍できたおかげ。チャンスを与えてくれたことに感謝しないといけないし、ファンサポーターの声援があって今の僕がある」と頭を下げた。周囲への恩返しのためにも、秋田戦は是が非でも落とせない。「僕にとっては今シーズン最後の試合。チャンスが与えられたら自分の力を最大限出して、チームの助けになれるように頑張って、勝って終えたい」。最高の形で今季を締めくくり、代表での躍動から、来季への飛躍へつなげる。（砂田 秀人）