ガールズグループ「Ｂｅ Ｇｉｒｌｓ」のメインボーカルでソロ活動も行うＳＡＹＡＫＡが、公式ファンクラブ「ＳＡＹＡＫＡ Ｎｏｔｅｓ」開設を記念し、７月２０日に初のソロバースデーイベント「ＳＡＹＡＫＡ Ｎｏｔｅｓ ―Ｐａｇｅ Ｏｎｅ―」（東京・渋谷のＴＲＵＮＫ ＢＹ ＳＨＯＴＯ ＧＡＬＬＥＲＹ）を開催することが２９日、決まった。

「観（み）るだけではなく、同じ時間を共有する」がテーマ。ファンとの距離感や空気感を意識したセルフプロデュースイベントになる。キーボードを使った弾き語りライブや未公開楽曲の披露、ここでしか聞くことのできないトークセッションなど、通常のライブとは一線を画したものを計画中だ。

ＳＡＹＡＫＡは「７月は私の誕生月でもあり、初めてのソロイベントを開催できることをうれしく思っています。いつも応援してくださる皆さんはもちろん、今回初めて出会える方とも、特別な時間を共有できることを楽しみにしています」とコメント。「音楽だけではなく、その日の空気や、ふとした瞬間まで持ち帰っていただけるような一日にしたいと思っています。普段はなかなか話せないこと、新曲について、今考えていることなど、来てくださる皆さんとだけの特別な瞬間を共有できるよう準備しています。『特別なイベントだった』ではなく、『特別な時間だった』と思っていただける日にしたいです」と願った。