ダンスボーカルグループ「超特急」のリョウガが２９日、インフルエンザのため療養することが分かった。グループの公式サイトで発表した。

公式サイトでは「超特急リョウガ インフルエンザ感染に関するご報告」と題し、「いつも超特急へ温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。弊社所属 超特急メンバーのリョウガがインフルエンザに感染していることを確認致しましたのでご報告申し上げます」と報告。

今後の活動については「医師の判断に伴い６月１日まで自宅療養及び健康観察を行なってまいります。こちらを受けまして、直近で出演予定の番組等は以下のように対応させていただきます」とした。

＜欠席対応＞

５月３０日（土）「ＮＨＫ Ｖｅｎｕｅ１０１」

同「Ｈｏｎｄａ ＤＩＶＥ 推しと行くバーチャルドライブ体験」

同「Ｗｅｖｅｒｓｅ ＬＩＶＥ」

同「超特急と一緒に楽しもう！夢８生配信」

５月３１日（日）「ガチ夢中！リリース記念特典会」

また詳細について「５月３０日（土）『Ｈｏｎｄａ ＤＩＶＥ 推しと行くバーチャルドライブ体験』に関しまして、カイは予定通り参加いたします。５月３１日（日） 『ガチ夢中！リリース記念特典会』に関しましては、リョウガのメンバー指定個別特典会ご当選者を対象に、振替での開催を予定しております。振替の開催日時・参加方法につきましては、後日、改めてご案内いたします」と説明した。

最後に「超特急では引き続き行政機関の指導のもと、所属者、スタッフ、関係各位の皆様への感染防止を最優先に、感染予防・拡大防止の処置を実施してまいります」とした上で、「この度は、いつも応援してくださっているファンの皆さま、関係各位の皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。今後とも変わらぬご声援のほど、何卒宜しくお願い申し上げます」とつづった。