自らが所有する島やプライベートジェットへ世界中の要人を招き、10代の少女に性行為の相手をさせていた米国の富豪、ジェフリー・エプスタイン。性的虐待などの罪で起訴されるも、2019年に獄中で自殺した凶悪な性犯罪者だ。

【画像】10代少女に性加害を行っていた米富豪ジェフリー・エプスタインの写真、隣には若い女性の姿が…

このエプスタインにはビジネスパートナーがいた。恋人であり、英国社交界に強力なコネクションを持つギレーヌ・マクスウェルだ。彼女の“手腕”なしには、エプスタインの性犯罪ネットワークの構築はありえなかったかもしれない。

ここでは、ジャーナリストの小林雅一氏が一連の「エプスタイン事件」についてまとめた『エプスタイン文書の衝撃』（宝島社新書）より一部を抜粋して紹介。少女たちを唆し、エプスタインのもとを去れなくするマクスウェルの恐るべきテクニックに迫る。（全2回の1回目）



ジェフリー・エプスタインとギレーヌ・マクスウェル／2021年12月8日にニューヨーク南部地区連邦地方裁判所が提供 ©AFP＝時事

◆◆◆

「もてなし上手」だったマックスウェルの“仕事”

マクスウェルに最初に与えられた仕事は、エプスタインが所有する複数の邸宅（ニューヨーク、パームビーチ、サンタフェなど）のマネジメントだった。

マクスウェルはエプスタイン邸の装飾を指揮し、そこで働くシェフや運転手、清掃員を自ら面接して雇い入れた。また彼女はエプスタインに「英国流の洗練されたマナー」を教え込んだともされる。

フロリダ州パームビーチにあるエプスタイン邸の従業員は、マクスウェルのことを「屋敷の女主人（Lady of The House）」と呼んでいた。

またニューヨークのエプスタイン邸で2人が主催したディナー・パーティに出席した某投資銀行家は、マクスウェルについて「（エプスタインの）半ば恋人であり、半ば従業員であり、半ば親友であり、半ばフィクサー（トラブル解決役）のようだった」と述べている。

パーティ会場でのマクスウェルはショートの黒髪に揺れる大きなイヤリング、身体にフィットしたドレスを身に着け、「途方もなくもてなし上手」だったという。

これだけの仕事で済めば何ら問題はないはずだが、実際にはそれでは済まなかった。

「それ」はマッサージ師募集の広告から始まった

早くも1993年、マクスウェルはパームビーチで地元の新聞に「マッサージ師募集」の広告を出し、それに応募してきた少女たちを面接して、エプスタインに引き合わせていた。これらの実態は後の裁判で被害者の少女らが克明に証言した。

エプスタイン邸の複数の部屋にはマッサージ台があり、数年間にわたって数百名もの少女たちがマッサージを提供するという名目で邸宅を訪れることになった。が、実際に行われていたのは少女たちに対する性行為の強制だった。エプスタインは1日に3人ものマッサージ師を要求することもあった。

パームビーチの警察は、エプスタインの邸宅でマッサージを行っていた30人以上の女性について調査し、その多くが18歳未満で、マクスウェルがその勧誘に関わっていたことを、やはり後の裁判で証言している。

エプスタインとマクスウェルは、モデルを夢見る少女や家庭環境が複雑で「経済的・精神的な助け」を必要としている少女たちを慎重に選んだ。

マクスウェルは「洗練された上流階級出身の女性」であり、それが少女たちの警戒心を解いた。1994年、ロンドンでリクルートされた当時14歳の少女は、後の裁判で次のように証言している。

「（マクスウェルは）私から見てエレガンスと洗練の象徴でした。彼女は私がなりたい（大人の）女性そのものでした」

そんな少女に対し、マクスウェルはエプスタインをマッサージするよう求めた。

マクスウェルはロンドンに住む少女の海外渡航の手配をして、パームビーチのエプスタイン邸に呼び寄せた。

到着した少女に、マクスウェルは「女子生徒（スクールガール）風の衣装」を着るように命じてから「彼はこれが好きなの」と言った。そして少女をエプスタインのマッサージ室へと案内したという。

こうした異常な経験をしたのはこの娘だけではない。エプスタイン邸に連れてきた多数の少女たちに向かって、マクスウェルは「あなたたちはただの女の子じゃない。大実業家エプスタイン氏の個人秘書や専属モデルに選ばれたエリートなのよ」と教え込んだ。

少女を共犯者に

マクスウェルはこれらの少女たちを「雇用契約書」らしき書類にサインさせ、エプスタイン邸に勤務するスタッフとして週に数百ドルの給与を支払った。

邸宅内では少女たちにセクシーだが清潔感のあるユニフォームを着せ、主要な仕事である「マッサージ」に加え、電話番や書類の整理、買い出しなどの業務を与えた。これによって少女たちに「（自分は性犯罪の被害者ではなく）ちゃんと仕事をしているプロフェッショナルなんだ」と思い込ませた。

だが、マクスウェルが最も得意としたのは少女を共犯者に変えることだった。彼女たちに「貴方のお友達もここに連れてきて。その子もお金が稼げるし、一緒に働いた方が貴方も楽しいでしょ」などと友人を誘わせ、その紹介料を払った。一度友人を売ってしまえば、少女は「自分も悪いことをした」という罪悪感から警察に通報する恐れがなくなる。

一方、エプスタインはこれらの少女たちを金で支配しようとした。貧しい家庭出身の少女にとって、彼が時々与える数千ドル（数十万円）のボーナスや、高級ブランドのバッグ、最新型の携帯電話などは、エプスタイン邸で働くことを受け入れるために十分な魅力を持っていた。

エプスタインはまた、一部の少女の学費を肩代わりしたり、その家族に送金したりもしたとされる。これにより少女は「自分が逃げ出せば家族が困窮する」という重い責任を背負わされた。

邸宅内ではエプスタインが裸で歩き回り、この男を少女が「マッサージ」する姿が他の少女たちによって目撃された。それは日常化した光景だった。マクスウェルは「これが大人の世界のルールよ」と繰り返し、少女たちの感覚を麻痺させた。

物理的にも、エプスタイン邸には完璧な監視システムが整備されていた。邸内の随所に隠しカメラが設置されており、少女たちは自分たちの行動が常に録画されていることを知っていた。2026年に公開された資料では、少女たちの着替える姿や性行為が逐一録画され、それらの記録が彼女たちの弱みとして保存されていた実態が裏付けられている。

少女たちはまた「安全のため」と称してマクスウェルから身分証やパスポートを取り上げられ、遠方や海外に逃亡する手段を奪われてしまった。そうやって何年もエプスタイン邸に居続ける間に、少女たちは「ここが自分の居場所であり、もう外の世界には戻れない」という諦めを抱くようになった。いわば精神的に打ちのめされた状態になってしまったのだ。

〈英アンドリュー元王子が「よつんばいで少女に覆い被さって…」エプスタイン文書から新たに公開された“不気味な1枚の写真”〉へ続く

（小林 雅一／Webオリジナル（外部転載））