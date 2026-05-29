FRUITS ZIPPER、アリーナツアーで初披露した新曲「ぱわーオブらぶ」配信スタート MVティザーもきょう公開
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが新曲「ぱわーオブらぶ」を29日に配信した。ミュージックビデオ（MV）のティザー映像も本日公開する。
【写真】カワイイ！第2弾イベントビジュアル
“ごはんも、おやつも、睡眠も、日常のすべてが重なり合って、この世界はフルパワー（＝ふるっぱー）になる”。そんなメッセージを言葉遊びを交えて届ける今作は、FRUITS ZIPPERならではの“KAWAII”パワーとポジティブなエネルギーを詰め込んだ楽曲となっている。
作詞・作曲は「わたしの一番かわいいところ」などFRUITS ZIPPERの人気曲を数多く手掛けるヤマモトショウ氏が担当。人と人とのあいだで生まれる“パワーの循環”を描いた、愛とエネルギーがあふれるナンバーだ。
きょう午後8時にはミュージックビデオのティザー映像が公開。カラフルかつポップな世界観で踊るメンバーたちが登場しており、期待が高まる。31日よりメンバーのソロティザー映像も解禁され、本編は6月7日に公開予定となっている。
なお、FRUITS ZIPPERは現在、4周年記念アリーナツアー『FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」』を開催中。ツアーは折り返しに入っており、残りは香川県、北海道、愛知県、兵庫県、そして福岡県での千秋楽公演を控えている。さらに、7月15日には5thシングルCDも発売予定。全国各所でリリースイベントを開催中だ。
【写真】カワイイ！第2弾イベントビジュアル
“ごはんも、おやつも、睡眠も、日常のすべてが重なり合って、この世界はフルパワー（＝ふるっぱー）になる”。そんなメッセージを言葉遊びを交えて届ける今作は、FRUITS ZIPPERならではの“KAWAII”パワーとポジティブなエネルギーを詰め込んだ楽曲となっている。
きょう午後8時にはミュージックビデオのティザー映像が公開。カラフルかつポップな世界観で踊るメンバーたちが登場しており、期待が高まる。31日よりメンバーのソロティザー映像も解禁され、本編は6月7日に公開予定となっている。
なお、FRUITS ZIPPERは現在、4周年記念アリーナツアー『FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」』を開催中。ツアーは折り返しに入っており、残りは香川県、北海道、愛知県、兵庫県、そして福岡県での千秋楽公演を控えている。さらに、7月15日には5thシングルCDも発売予定。全国各所でリリースイベントを開催中だ。