プロ野球のファーム・リーグは29日、交流戦のオイシックス―DeNA戦（長岡）がグラウンドコンディション不良のため中止に。ナイターを含めて残り6試合が行われた。

ヤクルト―ハヤテ戦（戸田）は両チーム合わせて6本塁打を含む34安打の乱打戦となり、ヤクルトが14―12で逆転サヨナラ勝ちした。育成選手の沢野が7回に6号2ラン、9回に2打席連発となる同点の7号ソロを放ち、最後は橋本の2号2ランでサヨナラ勝ちした。橋本は4安打。育成選手の中川が3安打1打点、赤羽が2安打4打点。先発のドラフト4位・増居（トヨタ自動車）は3回1/3を6安打6失点で、6番手・拓也が1回1/3を2安打2奪三振無失点で2勝目（1敗）。

ハヤテは広沢が初回の1号ソロなど2安打、前田が4回の1号3ランなど2安打4打点、佐藤英が4回に1号ソロ。鈴木将が4安打1打点、仲村が3安打だった。先発・野里は5回2/3を8安打8奪三振で6失点（自責5）。

巨人は阪神戦（ジャイアンツタウン）に4―1で逆転勝ち。先発のドラフト3位・山城（亜大）が5回2安打1失点で、2番手の育成選手・板東が1回1安打無失点で2勝目を挙げた。浅野が3安打1打点、若林が2安打2打点、ドラフト4位・皆川（中大）が2安打。阪神の先発のドラフト5位・能登（オイシックス）は5回2/3を6安打3失点で3敗目。佐野が2回に先制2号ソロ。ドラフト2位・谷端（日大）が2安打を放った。

中日は楽天戦（ナゴヤ）に7―5で逆転勝ち。サノーが2回に1号ソロ、ロドリゲスが2回に3号ソロ、カリステが3安打2打点をマークした。先発・草加は5回5安打9奪三振3失点で1勝目（1敗）。楽天は吉納が2回の2号ソロなど2安打、育成ドラフト2位・大坪（日本海・石川）が6回に4号2ラン、金子が3安打。先発・大内は6回10安打7奪三振7失点（自責6）で3敗目（2勝）を喫した。

ロッテは広島戦（ロッテ浦和）で4本塁打を含む18安打を放って14―2で大勝。育成選手のアセベドが6回の1号2ランなど2安打、愛斗が6回に3号ソロ、8回に4号2ランと2打席連続アーチをマークするなど3安打3打点。上田が8回の1号3ランなど3安打5打点、ドラフト4位・桜井（昌平）が4安打2打点だった。先発・吉川は6回3安打6奪三振無失点で1勝目。広島先発・高橋は3回5安打2失点で1敗目（2セーブ）。育成選手のラミレスが2安打1打点、ドラフト1位・平川（仙台大）が2安打。

オリックス―日本ハム戦（杉本商事バファローズスタジアム舞洲）は延長10回、3―3で引き分け。オリックス先発・ペルドモは4回6安打3失点（自責2）。麦谷が2安打1打点。日本ハム先発の育成選手・松本は5回5安打5奪三振で2失点。明瀬が4回の4号2ランなど2安打。マルティネスが3安打1打点をマークした。