昨年２月に火災で店舗を失った甲府市の老舗ラーメン店が、６月１日に復活する。

一時は閉店も考えたというが、経営していた高齢夫婦の娘らが、常連客らの再開を望む声に応え、新店舗のオープンにこぎつけた。夫婦とともに調理場に立つ予定の娘らは、「火災前の味を提供できるよう頑張りたい」と意気込んでいる。（加藤慧）

同市湯村の「湯村食堂」は１９６６年創業。温泉街の一角に店を構え、温泉客や地域住民に長年親しまれる名店として知られた。名物は数種類のみそと秘伝のたれで作るみそラーメン。深いコクとさらっとした後味を求めて、県外から訪れる固定ファンも多かった。

その店が火事になったのは、昨年２月６日。厨房（ちゅうぼう）から出火した火は、瞬く間に木造平屋建ての店舗を炎で包み、店は全焼。大切にしてきたラーメンのだし取りに使う鍋や食器まで、全てを失った。

人気店の火災は当時、テレビなどで大きく報じられ、再開の可否が注目されたが、店主の小田切正さん（８２）も、妻の春子さん（７９）も高齢。火災で近隣に迷惑をかけた負い目もあったうえに再建費用もなく、「もう、このまま店をやめたほうがいいかもしれない」と考えていたという。

しかし、「またあの味を食べたい」「誰もが知る老舗がなくなるのは悲しい」といった常連客の声はずっと寄せられ続け、長女の正子さん（５６）らが春子さんに再開の意向をうかがうと、こう答えが返ってきたという。「小さい店でもいいからやりたい」

この一言で、家族らが店の復活に向けて動き始めた。

地域有志の呼びかけで集まった寄付金は、火災被害の弁済に充てた。店の再建のための資金は正子さんの夫が調達し、今月、前の店舗と同じ場所に、木造平屋建ての店舗を再建した。

新しい店舗は四つのテーブル席とカウンターからなり、同時に１７人が入れる。春子さんと次女の雅美さん（５４）、雅美さんの長女の萌さん（２３）の３人が調理場に立ち、火災前のメニューが、ほぼそのまま提供される。

常連客からも喜びの声が上がっており、小学生の頃から通っていたという笛吹市の飲食店経営の男性（６３）は「父に連れられてラーメンやギョーザを食べており、親になってからは子どもを連れて通った。親子３代で楽しんだあの味がまた食べられるなんて思っていなかった。また、足しげく通いたい」と話す。

火災前から店を手伝っていたという雅美さんは、「火災後、知人から『あの味をもう一度食べさせてほしい』といった声を聞き、店が愛されていたことを初めて理解した」と話し、「また新たなファンを作っていきたい」と話している。

１日から通常通り営業予定で、営業時間は午前１１時〜午後２時と午後５時〜。定休日は水、木曜。