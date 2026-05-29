前回大会でベスト4に入り、2026W杯でも上位進出が期待されるモロッコ代表。近年は若い世代が結果を出していて、2024年のパリ五輪では3位、昨年10月のU-20W杯では決勝でアルゼンチンを撃破して優勝を果たした。



次々と優秀な若手が出ていることに加え、モロッコにルーツを持つ選手へ積極的に声をかけていることもあり、メンバー争いがかなり熾烈なものとなっている。



先日には2026W杯に臨むモロッコ代表メンバーが発表されたが、パリ五輪で活躍したラージョFWイリアス・アコマック、レヴァークーゼンでプレイする21歳のMFエリーゼ・ベン・セギル、代表で25ゴールを挙げてきたアル・イテハドFWユセフ・エン・ネシリが外れた。





スペイン『as』もメンバー争いがかなり激しくなっていると注目しているが、若手ではU-20W杯制覇に貢献したストラスブール所属の20歳FWジェシム・ヤシン、サンダーランドでブレイクした21歳FWケムズディン・タルビ、仏のリールで主力として活躍し、U-21フランス代表でもプレイしてきた18歳のセントラルMFアイユーブ・ブアディがW杯メンバーに入ってきた。ブアディに関しては先月のブルンジ代表との親善試合でモロッコ代表デビューを飾っていて、世代別ではフランスを選んできたブアディをW杯直前にモロッコが引き抜く格好となった。もちろん経験豊富な選手ではGKヤシン・ブヌ、パリ・サンジェルマンDFアクラフ・ハキミ、レアル・ベティスMFソフィアン・アムラバト、オリンピアコスFWアユーブ・エル・カービ、レアル・マドリードMFブラヒム・ディアスといった実力者が招集されていて、かなり危険なチームに仕上がっている。モロッコはグループステージ初戦でブラジル代表と激突するが、ブラジルを撃破しても不思議ではないメンバー構成と言えそうだ。